▲楊一展和江祖平走金鐘50星光大道。（圖／記者林調遜攝影，2015.09.25）

楊一展以《化外之醫》入圍本屆金鐘男配，今（15）日他出席公廣集團入圍酒會，透露將會帶癌逝的姊姊留下的遺物出席典禮，當成貼身的幸運物，10年前他曾和江祖平一起走紅毯，成為經典畫面，聽聞她最近的感情風波，楊一展坦言希望大家有話好好說。10年前楊一展和當時的女友江祖平一起走紅毯，大方放閃成為經典畫面，近來江祖平和三立前高層龔美富的兒子龔益霆有感情糾紛，連登上好幾天的新聞版面，楊一展坦言有看到，但兩人已經沒有聯絡，「希望大家都好好把事情解決。」楊一展的姊姊在2018年病逝，他將姊姊一直戴在身上的護身符當成幸運物，睽違10年再度入圍金鐘獎，他也將會把姊姊的護身符待在身上，但是對於拿獎，楊一展則非常平常心，和10年前的興奮感已經差很多。另外，楊一展最近也去當鏟子超人，他坦言原本想默默幫助，但經紀人叫他發文，讓更多人能去幫忙，楊一展說，「我去哭了好多次，電影來set這個場面也set不出來，沒想過我們的家園會變這樣。」