聽情歌熟成的酒，究竟是什麼滋味？黑松公司攜手金門酒廠挑戰全新嘗試，在「58金高千日醇」熟成過程中，使用跨世代傳唱的浪漫搖滾情歌〈愛你一萬年〉，推出全台首款「情歌熟成」高粱酒──「58金高千日醇音樂熟成品鑑組」。不只納入業界第一款以「情歌熟成版」的高粱酒，更貼心搭配「同年同月同日」裝瓶的經典版千日醇，讓酒迷們能夠透過對照式品飲，親自品味出千日醇經過情歌洗禮後的溫醇甘潤滋味。「58金高千日醇音樂熟成品鑑組」，10月15日起將於全台7-ELEVEN、全家便利商店開放預購及各大酒類專賣店陸續上市，750ml兩入盒裝建議售價1,440元（實際價格與庫存依各通路為準）。
全台首款情歌熟成的高粱酒 「58金高千日醇」喝出愛情的味道
國外曾有人在起司熟成的製程中持續播放音樂，號稱不同曲風能讓起司產生與眾不同的風味與質地。那麼當音樂運用在酒類熟成上呢？黑松公司與金門酒廠大膽嘗試，首度將「情歌熟成」概念引進高粱酒，帶來前所未見的浪漫新突破！在「58金高千日醇」的熟成過程中使用經典搖滾情歌〈愛你一萬年〉，催生出全台首款「情歌熟成」的高粱酒，並限量推出「58金高千日醇音樂熟成品鑑組」。
市場銷售第一的金高老酒品牌58金高千日醇存放於專屬的黑松老酒熟成倉，在全時溫溼度監控及微厭氧熟成環境下，確保每一滴酒液都是在最佳環境中靜靜呼吸、緩緩轉化，並隨著歲月推移綻放出各年份獨有的迷人陳香。此次將千日醇創新結合情歌熟成概念，替十年老酒安排了一場搖滾音樂洗禮，帶來不一樣的風味及更溫醇甘潤的口感。
浪漫不只是想像！可被品鑑驗證的「千日醇音樂熟成品鑑組」10日15日起上市
全台首款以情歌熟成的高粱酒，不單只有聽搖滾情歌的浪漫意象，更是可以被驗證音樂熟成能帶來酒感變化的產品！「58金高千日醇音樂熟成品鑑組」內含兩瓶於「2015年7月27日」罐裝、陳放超過十年的千日醇老酒，一瓶是在標準熟成環境下靜置成長、另一瓶則是在情歌相伴下完成熟成，這樣「對照式」的品鑑設計，貼心之處就在於讓酒饕能細細品味，並進一步比較、驗證，感受經過音樂洗禮的酒液所帶來的風味及口感變化的樂趣。在經過百位酒類專家盲測品飲後，均認為在同樣擁有十年老酒醇香、麴醬香的千日醇底蘊基礎之下，情歌熟成後的酒液確實展現出不一樣的風味層次，賦予了千日醇老酒溫醇甘潤的口感。
「58金高千日醇音樂熟成品鑑組」是酒饕們不可錯過的獨家之作，除了能喝到酒體歷經十年陳放後的溫醇甘潤、餘韻悠長，更有透過搖滾情歌〈愛你一萬年〉熟成所帶來的浪漫體驗。不論是獨自小酌，或與伴侶共享，都能喚起值得回味的美好時光！限量的「58金高千日醇音樂熟成品鑑組」750ml兩入盒裝建議售價1,440元，10月15日起於全台7-ELEVEN、全家便利商店開放預購及各大酒類專賣店陸續上市，實際價格與庫存依各通路為準。十年老酒邂逅搖滾情歌的全新迷人風味，就待酒迷們親自來品鑑！欲了解更多訊息，請關注「58度金門高粱酒」FB粉絲團。
