我是廣告 請繼續往下閱讀

「校園禁抖音」議題發酵，有立委認為提升網路識讀能力才是重點，而非針對平台；部分立委則擔憂抖音很多「挑戰」，容易釀成人身安全挑戰。陽明交通大學傳播與科技學系教授陶振超表示，小紅書、抖音等平台內容多元，但是在性別平權、歧視用語等社會敏感度議題低，容易對青少年產生不適當影響。陶振超說，文化交流從來不是問題所在，而中國的小紅書、抖音等確實有很多內容有實質幫助，不論是美妝、旅遊、學習等各面向都有，若是大學生等成人在具有判斷力下，內容有參考價值。然而，網站平台缺乏管理，特別是在歧視性用語、性別議題上敏感度很低，缺乏管理。陶振超舉例，「很唐」在大陸很流行，這個詞是用疾病「唐氏症」延伸歧視他人，對其病患者跟其家人十分不尊重，台灣文化下不允許存在的討論，在大陸平台卻不會有限制，如Dcard、PTT等都有嚴格管制言論會被下架。若是在大學生以下傳遞，這類詞可能成為流行用語，甚至形成錯誤價值觀。此外，陶振超提到，中國平台的演算法雖會依使用者興趣推播內容，但往往夾帶政治宣傳。舉例而言，美妝之間可能會夾雜宣傳中國或貶抑台灣的內容。成年人能分辨，但青少年未必。至於為何這些爭議內容容易快速擴散？陶振超表示，就像假新聞一樣「帶有情緒性得內容」會有更大的傳播效果，因此假訊息容易傳播，四平八穩的官方文章傳播效果不好。而這樣的現象並非抖音獨有，YouTube、LINE、Instagram等也會出現，只是在缺乏內容審查的環境，影響會更顯著。陶振超說，台灣青少年使用抖音等APP比例相當高，但是針對未成年使用者受限研究規範，相關研究較少、資料有其局限性，目前研究多是針對成人。