▲對於長榮空服員病逝一事，工會指出，長榮航空至今一字未回。（圖／記者張乃文攝）

長榮航空空服員日前傳出抱病執勤，但返台後住院不幸病逝。而桃園市空服員職業工會今（15）日召開記者會提出3點要求，以保障員工請假基本權益。工會更強調，若長榮高層仍遲遲不回應，直到26日，會親自遞交陳情書給董事長林寶水。桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會今日在立法院前召開記者會，提到近日長榮空服員過世一事。工會指出，長榮航空對於空服員的請假規定「特別苛刻。」一旦請假，考績就會被影響，會同時限制空服員選班、調班資格。工會痛批，不只是病假會影響，特休、天災颱風不出勤、都會面臨懲罰；更荒謬的是「若病假落在國定假日期間，就會被加重苛扣考績。」桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱說，長榮航空在此次事件中，連計劃都沒有，也沒說哪裡要改善，包括發生了哪些問題、哪些制度要檢討，長榮航空一個字都沒回應。周聖凱提到，桃園市空服員職業工會10月21日下午和長榮航空有定期例會，要求第一場會議要有權力決策的高階主管出席。他也說，因為場地就在長榮航空，因此邀請所有當天下午有空的空服員，一同在公司協商場地外面，為協商代表集氣。周聖凱表示，高階主管目前一路神隱，事發至今已經第5天，若持續不回，直到26日就是長榮航空的城市馬拉松，依照往例董事長林寶水和總經理孫嘉明都會到場開幕。周聖凱直言，若此事在26日前都未解決，長榮空服員也會到馬拉松開幕現場，當面遞交陳情書給董事長，請他在一萬多個跑者面前，告訴社會大眾及所有的長榮航空員工如何處置。周聖凱喊話，希望董事長、相關高層在10月26日前，可將此事妥善解決。而工會也提出相關訴求，包括現有法定病假天數30天內，應有一定天數被保障，禁止雇主因為員工請病假而有不利待遇；申請特休及天災期間不出勤為員工基本權利，所有天數都應禁止雇主因員工請特別休假、天災假而有不利待遇。工會指出，不利待遇不應該僅限於全勤獎金；以考績、班表、升遷等方式箝制勞工請假，包含國定假日被加重懲罰、相關權利被剝奪等，主管機關都應明定為不利待遇的樣態，以免雇主無限擴張管理權限。