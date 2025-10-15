我是廣告 請繼續往下閱讀

功率二極體概念股迎來重大利多，全球前三大功率半導體廠安世半導體（Nexperia）14日證實，中國政府對其祭出出口限制，市場預期功率半導體供應鏈出現缺口，台股可望迎來轉單效應，強茂15日領銜漲停，德微、台半陸續於11點半、12點半亮燈。安世半導體前身為荷蘭恩智浦旗下的標準元件部門，儘管總部位在荷蘭，但2019年被中國聞泰科技收購。聞泰自去年底被美國列入實體清單後，美國政府今年6月示警，若安世不撤換其中國籍執行長就會被列入貿易黑名單。荷蘭政府10月12日宣布，因為擔憂安世關鍵技術遭移轉至中國聞泰科技，已經於9月30日接管安世半導體，凍結聞泰對其控制權1年。中國外交部13日針對荷蘭政府接管，回應反對針對特定國家企業採取歧視性作法，有關國家應該遵守市場原則，不將經貿問題政治化，維權決心堅定不移。荷蘭政府接管後，中國禁止安世出口在中國生產的特定產品零件和子組件。強茂產品和安世半導體重疊性高，市場認為強茂轉單效應可期。截至14日，外資已經連續四天買超8282張，投信更自7月底以來幾乎只買不賣。加上德儀白皮書揭露，OCP電源架構將從48V或54V邁向800V直流供電系統，助攻台廠功率元件廠利多題材，強茂漲停帶動德微、台半接連亮燈。