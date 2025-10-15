我是廣告 請繼續往下閱讀

▲館長今（15日）下午現身刑事局，歷經2小時的訊問後至新北地檢署複訊。（圖／記者鍾昀軒攝影）

網紅館長（陳之漢）5日在直播中公開發表「斬下賴清德的狗頭」言論，引發各界爭議，更因此遭到檢方偵辦。今（15日）館長現身刑事局，強調在通知單上僅有恐嚇罪及煽動他人犯罪，強調並無外傳涉及國安法，更不滿被叫到刑事局偵訊，在門口怒喊：「好大喔！我好怕！」緊接著便步入刑事局內，歷經2小時訊問後至新北地檢署複訊。而針對館長在直播中言論是否觸及國安法，刑事局也做出回應了。刑事局今（15日）召開記者會表示，近期接獲多位民眾檢舉館長於5日直播以激烈言詞談論時事，公開提及斬首總統等言論，涉公然於網際網路針對國家元首發表加害生命、身體、恐嚇他人致生危害，且有煽惑不特定多數人犯罪之虞，依法通知館長於今（15日）到案說明。至於館長言論是否觸及國安法？刑事局回應，目前傳票上所記載的犯罪事實是恐嚇安全，以及煽動他人犯罪，若後續發現其他犯罪事實，將依刑事訴訟告知相關法條，並移送地檢署進行偵辦。對此，刑事局呼籲，在網路發表言論前應審慎思考，確認訊息的真實性與合法性，切勿輕信、轉傳或模仿任何可能觸法的訊息。真正的言論自由，建立在法治的基礎之上，任何違法行為都將承擔相應的法律後果。請民眾自律守法，共創健康、友善的網路環境，拒絕任何形式的仇恨與暴力言論，共同守護民主社會的珍貴價值。