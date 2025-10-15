全球最強護照排名又洗牌！倫敦顧問公司「亨利合夥人」（Henley & Partners）近日公布最新《亨利護照指數》（Henley Passport Index），亞洲的新加坡以可免簽193個目的地，奪下最強護照殊榮，日本、韓國位居二、三名，台灣則是37名位列中段班。
《亨利護照指數》是將199個國家的護照、227個旅行目的地，以免簽國家的數量進行排名。在最新一份報告中，前三名都由亞洲國家拿下。
新加坡以可免簽193個目的地奪下冠軍，韓國以190個居次，第三名則是日本，可以免簽189個。台灣護照位居第37名，可以免簽前往136個目的地，與去年相比維持穩定，屬於全球中段班。
美國曾在2014年高居榜首，但最新排名中與馬來西亞並列第12名，免簽180個地區，這也是該報告成立20年來，首次跌出前10名。由於同分國家合併排名，實際上有36個國家的護照分數領先美國。
CNN分析，美國跌出前10名的原因是一系列的入境政策改變。包括今年4月巴西因缺乏互惠政策，取消對美國、加拿大、澳洲的免簽待遇。中國也一直推出友善政策，為德、法等數十個歐洲國家提供免簽，但美國尚未入列。巴布亞紐幾內亞和緬甸近期也調整入境政策，提升其他護照的排名，同時也壓低美國分數，而索馬利亞最新啟用的電子簽證系統，將越南、美國排出在免簽國之外，是壓垮駱駝的最後一根稻草。
報告也指出，曾獲2015年榜首的英國，今年跌到第8名的歷史新低，在過去十年英美衰落，中國排名從94攀升到64名，增加37個免簽目的地，給予俄羅斯免簽、與海灣國家、南美和歐洲國家達成協議，都是北京擴大開放戰略的案例。阿拉伯聯合大公國也是成功案例，過去十年上升了 34 位，從第 42 位上升至第 8 位。
