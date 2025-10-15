我是廣告 請繼續往下閱讀

烏山頭水庫光電板謠傳不斷，民進黨立委陳亭妃日前在質詢時表示，白河、烏山頭、曾文、南化四大水庫，經濟部不得再核准光電執照等語，引起外界討論。民進黨今（15）日召開中常會，黨主席賴清德於會中關切此事，盼陳能對外說清楚，陳也當場解釋當時說法，並認為相關言論被斷章取義。民進黨下午舉行中常會，據轉述，民進黨中常會臨時動議時，賴清德主動提到，有看到媒體報導陳亭妃質詢時談到光電板的片段，並請她說明清楚。陳亭妃則解釋，光庫設光電板要地方政府同意，若地方政府不同意，就不會核發，她都是反映鄉親說法。她也強調，她知道光電板是用水清洗，若外界有假訊息，就該提告。賴清德嚴肅說，現在烏山頭出現很多謠言，經濟部及執政團隊、黨部努力澄清，希望地方民代與執政團隊一起，澄清不實謠言。對此，民進黨發言人韓瑩回應，針對烏山頭水庫光電板，經濟部第一時間多次澄清，面對不實謠言，執政團隊也透過影音圖卡澄清，針對不實謠言傷及地方政策部分，地方民代、執政團隊一員，也要協助澄清這些不實謠言。