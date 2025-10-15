我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，中央與地方正全力搶修復原，近日卻爆出花蓮縣政府人員「集體退出」中央救災工作群組，引發外界譁然，而身為大家長的花蓮縣長徐榛蔚，這段日子持續神隱，幾乎未出席中央前進協調所每日例會。對此，民進黨花蓮縣議員胡仁順忍不住開罵，處長都被罵到哽咽了，徐榛蔚卻躲回花蓮吹冷氣？胡仁順表示，季連成中將官拜陸軍、海軍副司令，現在是政務委員的他，從9月30日上任總協調官後，不曾離開災區，每天開記者會親自說明各項細節與進度、面對各種質疑，還有開會、協調、領導、巡查、解決問題、安定民心。胡仁順質疑，那「花蓮的大家長」徐榛蔚縣長呢？大家幾乎忘了她的存在，好像光復的事，是別人的事，是中央的事，是鄉公所的事，是縣府下屬處長的事，一切都「不關我的事」、「可割亦可棄」。胡仁順提到，昨天是民政處長退群，今天是行研處長被族人罵到哽咽，還是季將軍出來挺他、救他的，處長們被推到第一線，除了面對受災戶和民眾的情緒、千頭萬緒的重建工作、與中央部會協調開會，還得幫徐榛蔚縣長吸收所有壓力和砲火。「徐榛蔚縣長，縣府團隊簡直潰不成軍，妳還記得妳是『指揮官』嗎？」胡仁順開罵，徐被罵幾次就躲起來，現在每天在臉書上喊喊話、罵罵中央、跑跑法會和活動就好？可能又要有一個颱風來了，大家都忙著要實地演練撤離計劃了，但看起來，這一切依舊是「與妳無關」，徐榛蔚！巴奈！出來面對！立刻！馬上！