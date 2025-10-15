我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮923洪災逐步重建，元大金控及三陽工業今（15）日再發揮愛心，元大金控捐贈100輛光陽GP125 機車、100輛三陽VIVO125機車，三陽工業更加碼捐贈WOO115機車100輛，合計300輛，協助地方居民恢復基本交通與生活機能。元大金控行政長楊荊蓀及三陽工業經理陳士賢將象徵性的機車鑰匙親手交予經濟部次長賴建信，並由行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷共同參與。賴建信指出，災後重建是一項長期的任務，不僅需要政府部會的積極投入，更需要企業與社會各界的共同參與，元大金控及三陽工業主動伸出援手，以具體行動協助受災民眾，正是「企業社會責任」最溫暖的實踐。本次捐贈300輛機車，政府將依災區實際需求分發，從機車報廢的民眾做篩選，優先提供低收入戶及中低收入戶使用；其餘部分則採公開、公平方式抽籤發放，確保資源分配透明、公正，並切合地方實際需要。