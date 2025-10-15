台北車站性侵案，震驚全台。不少民眾發現，北車大廳牆邊已被拉起封鎖線，並張貼公告，明定「禁止躺臥、飲酒、抽菸等行為」，顯示台鐵已開始強化現場管理。
網友catcatzero在Threads指出，14日還看到多名街友在牆邊睡覺，15日再訪時，不僅有員警巡邏，封鎖線也正式拉起。
但不少網友認為，這只會讓街友換到別的車站而已，根本沒解決問題；也有人酸每次都要出事才開始動作，並指出松山車站和饒河夜市旁邊也該被管制。
北車性侵案後，台鐵回應，對案件深感遺憾，除全力配合鐵警局偵辦外，也已召開聯防會議，提出四項措施，包括增加鐵警定點守望密度、建立安全聯防網、與鐵警組成關懷小組，並協請北市社會局加強輔導與安置無家者，盼能全面強化車站安全。
