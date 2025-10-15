《英雄聯盟》S15世界賽進入瑞士輪賽制，今（15）日下午第四場比賽由中國 LPL 第一種子 BLG 對決美洲 LTA 賽區第三種子 100 Thieves（100T）。最終100T以壓倒性表現爆冷擊潰BLG，賽事結果出爐後也讓大批中國網友震驚直呼：「連北美都能輸了嗎？」

LOL 世界賽瑞士制 BLG vs 100T 選手陣容

BLG： Bin、Beichuan、Knight、Elk、ON
100T： Sniper、River、Quid、FBI、Eyla

▲賽前沒人看好北美第三種子100T，但他們表現超群擊敗中國LPL。（圖／lol esport）
BLG vs 100T 入圍賽戰況、賽事亮點

藍方 BLG： 雷珂煞、嘉文四世、塔莉雅、凱特琳、伊莉絲
紅方 100T： 賽恩、趙信、歐羅拉、希格斯、銳兒

瑞士輪首輪賽事中，北美戰隊 100 Thieves（100T） 以精彩表現擊敗 BLG，成功收下第一場勝利，晉級1-0組別。這場勝利不僅讓100T氣勢高漲，也是美洲隊伍時隔五年再次在國際賽事中戰勝LPL戰隊，上一次還得追溯到2020年世界賽小組賽，當時的LNG敗給TL。

今（15）日下午第四場比賽由中國 LPL 第一種子 BLG 對決美洲 LTA 賽區第三種子 100 Thieves（100T）。最終100T以壓倒性表現爆冷擊潰BLG，圖為BLG上路Bin。（圖／LOL Esports）
▲美洲 LTA 賽區第三種子 100 Thieves（100T）完成以下剋上。（圖／LOL Esports）
本場比賽100T表現亮眼，從前期就開只掌握優勢，中路Quid、下路FBI都打出超高KDA，雙Ｃ整場僅陣亡一次，反觀BLG整場全隊送出22顆人頭，打野北川Beichuan嘉文四世打出0/6/5的戰績。

這次大爆冷門的賽事結果曝光後，也讓全球英雄聯盟玩家傻眼，因為貴為中國LPL第一種子，賽前BLG極度被看好，反觀100T只是美洲賽區第三種子，大批中國玩家也紛紛開罵，「我們LPL才是外卡賽區吧」、「太傲慢了」、「連北美都能輸了嗎？」、「北川表現也太慘了」，至於美國網友們，也相當詫異：「這場比賽之後北川要坐穩替補了」、「每想到有生之年可以看到北美贏過中國戰隊」。

▲中國 LPL 第一種子 BLG 的AD ELK使用凱特琳，後期卻被抓到機會導致團戰潰敗。（圖／LOL Esports Flickr）
S15世界賽瑞士制首輪抽籤對戰賽程（10/15首日）

13:00 VKS 0:1 TSW
14:00 CFO1:0 FNC
15:00 KT 1:0 MKOI
16:00 BLG 0:1 100T
17:00 FLY vs T1
18:00 HLE vs AL
19:00 G2 vs TES
20:00 GEN vs PSG


