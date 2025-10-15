我是廣告 請繼續往下閱讀

▲選對會今建議，宜蘭縣徵召林國彰。（圖／林國漳臉書）

▲宜蘭縣黨公職連署致函賴清德，盼徵召林國漳參選宜蘭縣長，宜蘭黨部上午送連署書給秘書長徐國勇。（圖／民進黨提供）

為布局2026地方大選，民進黨「2026年選舉對策委員會」今（15）日拍板，徵召民進黨立委何欣純參選台中市長，宜蘭縣則徵召宜蘭信賴之友會理事長林國漳出戰。對於被徵召一事，林國漳表示，他願意放下個人安穩的生活，全力以赴、承擔宜蘭未來願景的責任。民進黨選對會下午召開第五次會議，發言人吳崢轉述，選對會達成決議，建議中執會通過在台中市徵召何欣純、宜蘭縣徵召林國彰；至於今日徵召的人選，將與台東縣、嘉義市的人選，一併送至下禮拜三中執會通過。吳崢也表示，若有意願參選的人選，歡迎到組織部表達意願，將從今日至10月31日開放受理。對於被徵召一事，林國漳也回應，雖然這10多年來陸續有多位擔任過縣長的長輩，曾希望或推薦他從政參選，但他均予以婉謝，因為他原本打算一輩子從事律師與老師工作，不過這1年多來，總統賴清德持續鼓勵與誠懇期勉，加上許多宜蘭民主前輩及不分黨派鄉親的支持與勸進，讓他陷入長考，對安穩家庭生活與對宜蘭責任使命的難以抉擇。林國漳說，教師節下午他拜會了前院長游錫堃，深談許久，回想30年前在游縣長的邀請下返鄉服務，歷歷在目，離開游院長家時心裡想，也許是上天的安排，他必須勇敢承擔，不能逃避。林國漳提到，他雖非民進黨黨員，但長期認同民進黨的理念與本土價值，經過慎重思考，如民進黨決定徵召本人參與明年的縣長選舉，他願意放下個人安穩的生活，全力以赴、承擔宜蘭未來願景的責任，「這是一份沉甸甸的使命，我願盡心盡力，與鄉親攜手為宜蘭而努力！」