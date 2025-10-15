我是廣告 請繼續往下閱讀

▲星宇航空執行長翟健華提到，這是星宇航空首次將米其林星級餐廳菜色正式引進機場貴賓室。（圖／記者張乃文攝）

星宇航空桃園機場貴賓室餐點，星宇航空宣布，今（15）日宣布攜手寒舍集團，將星級餐點引進桃園機場貴賓室，10月20日起由米其林一星的「請客樓」及以入選米其林指南的正宗粵菜「辰園」陸續進駐。星宇航空執行長翟健華提到，這是星宇航空首次將米其林星級餐廳菜色正式引進機場貴賓室。前置籌備作業歷時一年，考量到旅客登機後仍有完整餐飲服務，貴賓室菜色特別著重精緻、細膩且份量適中，讓貴賓室不再只是候機的空間，而是一場融合文化、美學與美食的藝術饗宴。」「請客樓」以江浙與川揚料理見長，首波推出的「蘋果木煙燻牛肋排」僅限頭等艙貴賓室享用；「蒸籠小點（海味餃、素蒸餃）」則可於第一、第二航廈貴賓室品嚐。另外，「油潑ㄅㄧㄤˊㄅㄧㄤˊ麵」與「桂花芝麻湯圓」則為第二航廈貴賓室限定，以手工寬麵搭配油潑辣香、酸爽麻辣層次分明，並以桂花蜜湯底襯托香濃芝麻的溫潤甜香。翟健華分享，其餘菜色包含「紅油白菜餃」、「酒香麻油雞煨飯」、「煳辣荔枝海虎蝦球」及「砂鍋四臣湯」則將陸續上線。而台北喜來登館內的粵菜餐廳「辰園」也將於明年接棒。辰園蟬聯多年米其林指南入選餐廳，未來將進駐星宇貴賓室，將讓旅客感受這份粵味饗宴。此外，星宇航空貴賓室引進多家人氣甜點品牌，包括精品甜點「承繼」；而排隊名店「午冬」則隨季節推出限定口味的千層酥。