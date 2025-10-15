我是廣告 請繼續往下閱讀

什麼叫做「每況愈下」？「感謝」民眾黨「現身說法」，前一任黨主席柯文哲的官司過程，這一年讓許多人看到傻眼，本來以為這已經是「下限」了，想都沒有想到，下一任的黨主席黃國昌的「國昌調查組」已經超越了「醜聞」的下限，甚至隱隱然要成為「政治跟監產業聚落」的發展方向！最扯的是，民眾黨兩任黨主席前仆後繼表現「下限無極限」的鬧劇，國民黨還是不敢斷然切割民眾黨的「藍白合」情緒勒索的買空賣空，甚至連「趁你虛要你命」的政治權力版圖擴張基本準則都不敢實現，完全不知道此時此刻是最好猛攻民衆黨，搶佔「反綠盟主」的最佳時機⋯⋯。為什麼會如此？因為民衆黨雖然正有「黨主席之亂」，國民黨也不遑多讓！真是太丟臉了，今年的國民黨黨主席選舉，主軸一變再變，從最初的「反朱（立倫）」，後來變成「保燕（保護盧秀燕2028參選）」，又搞到現在的反「境外勢力介選」的「反共」了，還加上前後兩任黨主席都有大麻煩的民眾黨「藍白合」在扯後腿，變化多端的混亂，令人嘆為觀止！在這樣的混亂之中，國民黨的黨主席選舉最近最丟臉的就是，國民黨早就不反共衆所周知，但是公開對壘叫陣說「境外勢力介選」，藍色加白色已經一團糟，現在又加上紅色，只剩下光怪陸離，所有正在粉墨登場的各路丑角更該捫心自問：泱泱自稱百年老店搞得雞飛狗跳，孰令至之？這一場黨主席選舉，在盧秀燕逃避承擔之後，所有的參選者都是打著「過渡性主席」，保護盧秀燕的2028參賽資格為號召，這種擺明就是「為人作嫁」的競爭本來就是一個「雞肋」鬧劇！國民黨衆人沒有預料到的是：既然就是為人作嫁，反正都是「影武者」的比武表演，最大的「背後𩆜」乾脆直接介入處理吧⋯⋯所以，趙少康和郝龍斌不必抱怨「境外勢力介入」，過去近20年以來，國民黨整個黨一路走來，始終如一，就是貫澈「開門揖盜」總路線，如今「盜」決定堂而皇之、登門入室，一切都是國民黨自作自受的活該！國民黨也不必故作「清純」，那個「境外勢力」早就在「介選」了，只不過過去是打擊國民黨的對立面，現在是直接下指導棋而已！請問：2019的「韓流」是否也有境外勢力在協助衝流量？請問：2019的韓國瑜訪香港中聯辦，以及後續的透過社群平台的「認知作戰」，當時國民黨怎麼沒有指責是「境外勢力介選」？請問：宋濤在指責郭台銘要進行連署是「背信棄義」，還有查富士康的稅逼退郭台銘，趙少康和郝龍斌有指控是「境外勢力介選」嗎？這才是國民黨會被「境外勢力」公然介選的主要原因，因為仰人鼻息已經習慣了，久而久之，對方也想當然爾的直接操控，因為國民黨早已自干墮落成為「附隨組織」，在立法院都可以盲目跟著黃國昌的指揮棒在起舞，宋濤當然也會想要自己來當「背後𩆜」了，國民黨活該，咎由自取！如此國民黨和民衆黨，同時有「黨主席之亂」，還真是難兄難弟啊......。●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com