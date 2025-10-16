今天是10月16日，聯合國糧食及農業組織（FAO）將每年的10月16日訂為「世界糧食日（World Food Day）」，旨在促進人們重視農業糧食生產。而在這一天，世界各國應圍繞聯合國糧農組織確定的當年主題展開宣傳活動，如2024年的主題是「食物權：促進更美好的生活和未來，2025年就是「攜手共創農糧新未來」。
🟡「世界糧食日」由來：
源於1970年代的全球糧食危機，當時連續兩年全球氣候異常，導致嚴重的糧食減產，蘇聯的大規模搶購穀物更使糧食供應危機雪上加霜。聯合國糧農組織在1973年和1974年相繼召開了糧食會議，喚醒全球對糧食問題的關注。
之後糧食形勢未有好轉，飢餓問題日益加劇，聯合國糧農組織於1979年的第20屆大會上決議，將糧農組織的創立紀念日10月16日定為「世界糧食日」，並從1981年起，每年在全球各地舉行紀念活動。
🟡「世界糧食日」宗旨：
世界糧食日的主要目的是喚起全球對糧食安全和飢餓問題的關注，並促進全球合作，從技術、資源和政策層面共同應對這一挑戰。具體目標包括：由於科技演變，世界糧食產量逐年增加，但是根據FAO 報告數據，仍有超過 6.7 億人陷入飢餓，同時部分地區則出現肥胖與營養過剩現象，形成「營養不平衡的雙重負擔」。
🟡「世界糧食日」這天通常會有哪些活動：
全球各個單位也都響應環境永續與SDGs的落實並辦理各項活動，像是新北市景觀處每年都舉辦社區綠美學競賽積極推廣「可食地景」，也有節能減碳及食物產出等多功能的生活型態。
今年新北市社區綠美學競賽有多組社區在營造可食地景表現有亮眼的成果，其中「林口區仁愛里」即為成功案例之一，仁愛里里長結合日托照顧，於林口托老中心周邊營造可食地景，種植木鱉果、甘薯及野薑花等多樣可食性植栽；又或者汐止區金龍里長於金龍公園一隅營造「可食香草花園」，種有迷迭香、薄荷、鳳梨鼠尾草及九層塔等香草植物。
而對社會邊緣戶而言，「溫飽」成為一種奢求，桃園人安基金會邀請各界關注糧食與飢餓問題，人安基金會沿用外展服務的方式，讓服務車深入災區，協助災民清理家園、運送生活物資，用實際行動確保災區食物的安全性，也會在「世界糧食日」前夕行駛外展車，前往街友棲息處，發送愛心便當及民生物資。
