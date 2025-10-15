我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國一名大學生被誘騙至柬埔寨詐騙園區工作，在當地遭到虐殺，引起韓國社會震驚。韓國外交部昨日表示，有80名韓國人可能成為受騙對象，目前在柬埔寨下落不明。柬埔寨政府今(15)日表示確實有80名韓國公民被扣留中，但他們不願回國。根據法新社報導，韓國外交部官員表示，從今年1月至8月期間，共有330名韓國人在入境柬埔寨後，被通報失聯或被非法拘禁。截至8月為止，約有80人的安危尚未獲得確認。韓國總統府辦公室則告訴法新社，在80名失聯者中，有63名韓國人遭柬埔寨拘留，政府「致力於將所有韓國國民帶回國」。柬中時報報導，柬埔寨內政部發言人杜速克（Touch Sokhak）15日證實，確實有80名韓國公民正被柬埔寨移民總局扣留中，但尚不確定是否就是媒體提及的那一批人。杜速克還透露，這一批韓籍人士他們拒絕回國，目前不清楚他們不願回國的原因，並提到韓國當局已經接觸溝通，他們仍堅持不返國。韓國總統國安顧問魏聖洛15日表示，目前在柬埔寨詐騙產業從業人數約有20萬人，涵蓋各國國籍，受害對象遍及全球，包括韓國，「韓國籍從業人數也相當可觀，雖然難以精確掌握實際數字，但相關單位推測超過1000人。」