在10月15日《英雄聯盟》世界賽的對決中，BLG（藍色方）對上100 Thieves（100T）（紅色方），最終100T憑藉中路Quid歐羅拉的爆發表現，以一波完美團戰完成逆轉，於30分鐘時團滅BLG，以碾壓姿態拿下勝利。中國網友也對此完全崩潰，紛紛在網路上表示：「這就是我們的全華班一號種子啊」、「100T是100個T1嗎？」。比賽中，Quid在第22分鐘的亞塔坎團戰中上演三殺，帶領100T團滅BLG後完全掌控節奏；隨後團戰與巴龍團再度打出0換3，最終憑藉巴龍Buff推平基地，為北美賽區贏下關鍵一戰。賽後中國網友崩潰，紛紛在網路上痛罵：「被100T當成人機虐，100T是100個T1嗎？」、「這是我們的1號種子嗎？ 是真的菜啊… 」、「這就是我們的全華班一號種子啊」、「100T就是100倍T1的實力，blg輸了不冤」。事實上，在之前「ZOD 粒鷗滴」節目上，邀請了Nash和小亮來擔任嘉賓，兩人在針對BLG分析時，直言去年的BLG比今年的BLG強，更點出已經離隊的打野Xun是戰隊的關鍵人物。小亮直言BLG的隊魂就是Xun，一旁的Nash也同意，更補充說：「Xun跟他們每一個人的Synergy都很好，Bin和Knight、On都喜歡打得更瘋狂一點，當他（Xun）狀況好時，他們能跟季後賽的T1打五把。」「Wei、北川、Shad0w沒有一次的換人是硬質量的提升。」因此兩人都認為這次BLG的實力不若以往。而今天的賽果似乎又再次驗證了這一點。