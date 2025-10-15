美國國防部長（又稱戰爭部）赫格塞斯（Pete Hegseth）推出採訪新規，要求記者在美國時間本週二前簽署同意新政策，否則就無法進入五角大廈。結果，幾乎所有新聞媒體都拒絕簽署，包括赫格塞斯的前東家、被視為右翼媒體超挺美國總統川普（Donald Trump）的《福斯新聞》也拒簽，但赫格塞斯態度強硬，稱「進入五角大廈是一種特權，而不是權利」，還在X發了一個揮手掰掰的表情符號，要拒簽媒體「慢走不送」。
根據《Poltico》報導，目前只有一間媒體《One America News》簽下同意書，其他包括《福斯新聞》、《CBS》、《NBC》、《ABC》、《CNN》、《紐約時報》、《路透社》、《美聯社》等幾乎所有主流媒體全數拒簽。《福斯新聞》、《CBS》、《NBC》、《ABC》、《CNN》更發出聯合聲明，強調五角大廈的新要求「將限制記者採訪並向大眾報導重要國安訊息的能力。這項政策史無前例，威脅到新聞採訪的核心價值」。
赫格塞斯對媒體的抵制似乎不屑一顧，他在X上轉貼了媒體的聯合拒簽聲明，並附上揮手掰掰的表情符號。隨後赫格塞斯又在另一篇發文中表示，「進入五角大廈是一種特權，而不是權利」，強調五角大廈的新聞記者證不再自由流通，記者必須配戴顯眼的證件，且「持證新聞記者不再被允許從事犯罪活動」。
川普也力挺赫格塞斯的做法，並補充說「媒體非常不誠實」。
採訪新規的爭議癥結
根據《The Hill》報導，五角大廈的採訪新規中指出，如果記者向國防部人員詢問被視為敏感或未經五角大廈發布的訊息，「這種行為可能會導致你被標記為構成安全風險」，進而遭到撤銷採訪許可。
另外，記者「鼓勵」軍事人員分享非公開訊息也被視為潛在「安全風險」。美國媒體批評，此舉形同警告五角大廈官員不可與記者有任何未經批准的互動，甚至暗示這類行為構成犯罪。美國全國公共廣播電台（NPR）的國防記者鮑曼（Tom Bowman）表示，如果遵守五角大廈的新規定，「那會讓我們淪為照抄新聞稿的速記員，而不再是向政府官員問責的監督人」。
