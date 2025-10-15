我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃偉哲也到場，向高雄民眾誠摯推薦台南美食。希望讓更多高雄朋友也能一次嚐遍台南的精華，感受這座城市的熱情與底蘊。（圖／記者郭俊暉攝,2025.10.15）

▲高雄漢神巨蛋購物廣場8樓活動會館湧入不少民眾前來體驗台南在地風味，感受府城獨有的美食魅力。（圖／記者郭俊暉攝,2025.10.15）

▲黃偉哲邀請高雄民眾把握展期體會台南美食魅力。（圖／記者郭俊暉攝,2025.10.15）

為推廣台南在地優質品牌，展現台南市深厚的美食文化底蘊與產業實力，台南市政府經濟發展局特別舉辦「百味台南 好禮相伴」台南美食文化節巡迴展售會，今年度巡迴最終場於10月14至20日在高雄漢神巨蛋購物廣場8樓活動會館盛大舉辦七天，台南市長黃偉哲今(15)日也到場，向高雄民眾誠摯推薦台南美食。希望讓更多高雄朋友也能一次嚐遍台南的精華，感受這座城市的熱情與底蘊。黃偉哲表示，台南與高雄地緣相近、情誼深厚，是相生相成、共同發展的好鄰居。台南向來是美食之都，今年更榮獲英國《Time Out》雜誌評選為「亞洲十大街頭美食城市」第六名，也是全台唯一入選城市，充分展現台南美食的國際魅力。黃偉哲說，從玉井的芒果、麻豆的文旦，到各式伴手禮與老字號名店，台南的風味早已揚名海外，遠銷英國、日本、韓國、新加坡甚至澳洲與歐洲地區。這次特別將府城好味帶到高雄，希望讓更多高雄朋友也能一次嚐遍台南的精華，感受這座城市的熱情與底蘊。黃偉哲進一步指出，台南有超過60家餐廳入選米其林指南，如果每天吃三餐米其林推薦料理，吃滿20天還吃不完，可見台南美食的豐富多元。他也熱情邀請大家把握10月14日至20日的展期，到高雄漢神巨蛋8樓活動會館「吃吃、喝喝、逛逛、買買」，體驗府城好味道；吃不過癮的朋友，也歡迎親自到台南旅遊，深入品味這座城市的美食與人情。此外，台南購物節即將開跑，預計從10下旬一路至明年3月，消費滿50元即可參加抽獎，最大獎包含汽車與神秘好禮，讓大家「吃得開心、買得盡興、抽得驚喜」，一舉數得。經發局長張婷媛表示，台南作為文化首都，不僅展現創新能量與生活美學，這次在高雄舉辦展售會，現場更規劃「平安鹽小香包DIY體驗活動」，使用北門區第一座瓦盤鹽田出產的平安鹽，民眾於展售會不限消費金額即可免費參加，限量100份、送完為止。活動不僅增添手作樂趣，更寓有祈福與分享的文化意涵，象徵將台南的「好禮、好味」帶回家。此外，展售會也推出多項回饋活動，包括「消費滿額抵用券」與「消費滿額抽抽樂」等，獎項包含萬元iPad、台南大飯店住宿券、餐廳餐券及參展店家好禮，誠摯邀請民眾把握展期，親臨現場選購優質好物、體驗台南在地風味，感受府城獨有的美食魅力。