出道至今9年，累積無數成名曲的BLACKPINK即將3度訪台，10月18日、19日在高雄世運主場館舉辦10萬人演唱會，BLINK們前往活動前，務必複習必聽歌單，但大家知道嗎？BLACKPINK觀看數最高的歌曲，不是累積18億的出道神曲〈BOOMBAYAH〉（排行第4名），也不是近年深受國際喜愛的〈APT.〉（20億，排行第3名），而是累積23億觀看的4字神歌〈뚜두뚜두（DDU-DU DDU-DU）〉輕鬆奪冠！
BLACKPINK出道就爆紅 成名契機跟朗朗上口作品有關
BLACKPINK是YG娛樂繼2NE1之後，相隔7年再打造的4人女團，成員包含Lisa、Jisoo、Jennie、Rosé，她們外型與師姐的前衛風格不同，一開始BLACKPINK先是走可愛路線，隨著越來越紅、形象越來越鮮明，現在已是辣妹等級的女神。
除了亮麗外型深受國際歌迷喜愛，BLACKPINK最厲害的一點莫過於她們每次發片推出的歌曲，從出道曲〈BOOMBAYAH〉、〈口哨〉到〈Playing with Fire〉、〈Stay〉、〈As If It's Your Last〉、〈How You Like That〉等等，每一首最低瀏覽都有1億，等於說全球歌迷都在聽BLACKPINK，不成為當今最紅的國際女天團都難。
BLACKPINK前20首歌曲瀏覽成績出爐 第一名23億是뚜두뚜두
但各位BLINK或許不知道，讓BLACKPINK一出道就成名的夯曲〈BOOMBAYAH〉，其實不是她們瀏覽最高、最受歡迎的作品，這首歌MV截至目前總觀看數已達18億，數字雖然已非常驚人，但收聽第一名竟是〈뚜두뚜두（DDU-DU DDU-DU）〉，這首歌觀看數已累積23億，是現在K-POP女團難以超越的目標。
💗BLACKPINK與個人「最受歡迎歌曲」瀏覽數字前20名榜單（截至10／15）：
🥇〈뚜두뚜두（DDU-DU DDU-DU）〉23億觀看
🥈〈Kill This Love〉21億觀看
🥉〈APT.〉（Rosé）20億觀看
4.〈BOOMBAYAH〉18億觀看
5.〈As If It's Your Last〉14億觀看
6.〈How You Like That〉13億觀看
7.〈MONEY〉（Lisa）11億觀看
8.〈SOLO〉（Jennie）10億觀看
9.〈Pink Venom〉10億觀看
10.〈Ice Cream〉9.8億觀看
11.〈口哨〉9.4億觀看
12.〈Playing with Fire〉9.3億觀看
13.〈Lovesick Girls〉8.2億觀看
14.〈LALISA〉（Lisa）7.6億觀看
15.〈Shut Down〉7.6億觀看
16.〈FLOWER〉（Jisoo）6.1億觀看
17.〈On The Ground〉（Rosé）3.8億觀看
18.〈STAY〉3.7億觀看
19.〈Gone〉（Rosé）3.3億觀看
20.〈You & Me〉（Jennie）2.3億觀看
這20首的神曲，台灣BLINK們都能在10月18日、19日聽得到！因為BLACKPINK將於這2天在高雄世運舉辦《BLACKPINK WORLD TOUR＜DEADLINE＞IN KAOHSIUNG》演唱會，總計10萬多張的門票全數賣光，詳細資訊可至主辦單位Live Nation Taiwan 理想國臉書查詢。
我是廣告 請繼續往下閱讀
BLACKPINK是YG娛樂繼2NE1之後，相隔7年再打造的4人女團，成員包含Lisa、Jisoo、Jennie、Rosé，她們外型與師姐的前衛風格不同，一開始BLACKPINK先是走可愛路線，隨著越來越紅、形象越來越鮮明，現在已是辣妹等級的女神。
除了亮麗外型深受國際歌迷喜愛，BLACKPINK最厲害的一點莫過於她們每次發片推出的歌曲，從出道曲〈BOOMBAYAH〉、〈口哨〉到〈Playing with Fire〉、〈Stay〉、〈As If It's Your Last〉、〈How You Like That〉等等，每一首最低瀏覽都有1億，等於說全球歌迷都在聽BLACKPINK，不成為當今最紅的國際女天團都難。
BLACKPINK前20首歌曲瀏覽成績出爐 第一名23億是뚜두뚜두
但各位BLINK或許不知道，讓BLACKPINK一出道就成名的夯曲〈BOOMBAYAH〉，其實不是她們瀏覽最高、最受歡迎的作品，這首歌MV截至目前總觀看數已達18億，數字雖然已非常驚人，但收聽第一名竟是〈뚜두뚜두（DDU-DU DDU-DU）〉，這首歌觀看數已累積23億，是現在K-POP女團難以超越的目標。
💗BLACKPINK與個人「最受歡迎歌曲」瀏覽數字前20名榜單（截至10／15）：
🥇〈뚜두뚜두（DDU-DU DDU-DU）〉23億觀看
🥈〈Kill This Love〉21億觀看
🥉〈APT.〉（Rosé）20億觀看
4.〈BOOMBAYAH〉18億觀看
5.〈As If It's Your Last〉14億觀看
6.〈How You Like That〉13億觀看
7.〈MONEY〉（Lisa）11億觀看
8.〈SOLO〉（Jennie）10億觀看
9.〈Pink Venom〉10億觀看
10.〈Ice Cream〉9.8億觀看
11.〈口哨〉9.4億觀看
12.〈Playing with Fire〉9.3億觀看
13.〈Lovesick Girls〉8.2億觀看
14.〈LALISA〉（Lisa）7.6億觀看
15.〈Shut Down〉7.6億觀看
16.〈FLOWER〉（Jisoo）6.1億觀看
17.〈On The Ground〉（Rosé）3.8億觀看
18.〈STAY〉3.7億觀看
19.〈Gone〉（Rosé）3.3億觀看
20.〈You & Me〉（Jennie）2.3億觀看
這20首的神曲，台灣BLINK們都能在10月18日、19日聽得到！因為BLACKPINK將於這2天在高雄世運舉辦《BLACKPINK WORLD TOUR＜DEADLINE＞IN KAOHSIUNG》演唱會，總計10萬多張的門票全數賣光，詳細資訊可至主辦單位Live Nation Taiwan 理想國臉書查詢。