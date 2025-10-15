我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BLACKPINK每每推出作品，總是吸引大批粉絲支持，最低的收看數字都有1億。（圖／BLACKPINK臉書）

BLACKPINK出道就爆紅 成名契機跟朗朗上口作品有關

BLACKPINK前20首歌曲瀏覽成績出爐 第一名23億是뚜두뚜두

💗BLACKPINK與個人「最受歡迎歌曲」瀏覽數字前20名榜單（截至10／15）：

出道至今9年，累積無數成名曲的BLACKPINK即將3度訪台，10月18日、19日在高雄世運主場館舉辦10萬人演唱會，BLINK們前往活動前，務必複習必聽歌單，但大家知道嗎？BLACKPINK觀看數最高的歌曲，不是累積18億的出道神曲〈BOOMBAYAH〉（排行第4名），也不是近年深受國際喜愛的〈APT.〉（20億，排行第3名），而是累積23億觀看的4字神歌〈뚜두뚜두（DDU-DU DDU-DU）〉輕鬆奪冠！BLACKPINK是YG娛樂繼2NE1之後，相隔7年再打造的4人女團，成員包含Lisa、Jisoo、Jennie、Rosé，她們外型與師姐的前衛風格不同，一開始BLACKPINK先是走可愛路線，隨著越來越紅、形象越來越鮮明，現在已是辣妹等級的女神。除了亮麗外型深受國際歌迷喜愛，BLACKPINK最厲害的一點莫過於她們每次發片推出的歌曲，從出道曲〈BOOMBAYAH〉、〈口哨〉到〈Playing with Fire〉、〈Stay〉、〈As If It's Your Last〉、〈How You Like That〉等等，每一首最低瀏覽都有1億，等於說全球歌迷都在聽BLACKPINK，不成為當今最紅的國際女天團都難。但各位BLINK或許不知道，讓BLACKPINK一出道就成名的夯曲〈BOOMBAYAH〉，其實不是她們瀏覽最高、最受歡迎的作品，這首歌MV截至目前總觀看數已達18億，數字雖然已非常驚人，但收聽第一名竟是〈뚜두뚜두（DDU-DU DDU-DU）〉，這首歌觀看數已累積23億，是現在K-POP女團難以超越的目標。🥇〈뚜두뚜두（DDU-DU DDU-DU）〉23億觀看🥈〈Kill This Love〉21億觀看🥉〈APT.〉（Rosé）20億觀看4.〈BOOMBAYAH〉18億觀看5.〈As If It's Your Last〉14億觀看6.〈How You Like That〉13億觀看7.〈MONEY〉（Lisa）11億觀看8.〈SOLO〉（Jennie）10億觀看9.〈Pink Venom〉10億觀看10.〈Ice Cream〉9.8億觀看11.〈口哨〉9.4億觀看12.〈Playing with Fire〉9.3億觀看13.〈Lovesick Girls〉8.2億觀看14.〈LALISA〉（Lisa）7.6億觀看15.〈Shut Down〉7.6億觀看16.〈FLOWER〉（Jisoo）6.1億觀看17.〈On The Ground〉（Rosé）3.8億觀看18.〈STAY〉3.7億觀看19.〈Gone〉（Rosé）3.3億觀看20.〈You & Me〉（Jennie）2.3億觀看這20首的神曲，台灣BLINK們都能在10月18日、19日聽得到！因為BLACKPINK將於這2天在高雄世運舉辦《BLACKPINK WORLD TOUR＜DEADLINE＞IN KAOHSIUNG》演唱會，總計10萬多張的門票全數賣光，詳細資訊可至主辦單位Live Nation Taiwan 理想國臉書查詢。