中央氣象署預報員鄭傑仁表示，「風神颱風」最快週五（10/17）晚間生成，週日至下週二（10/19至10/21）颱風與東北季風將出現共伴效應，北部、宜花東、恆春半島將有豪雨發生；氣溫也將明顯轉涼，北部、東半部剩下25至30度。

風神颱風最快週五生成　不排除登陸台灣

鄭傑仁指出，目前在菲律賓東方外海的熱帶擾動結構還不完整，不過路徑往西的過程中會不斷增強，預估最快週五晚間會成為「風神颱風」，週六移動到呂宋島東北方後，太平洋高壓強弱會決定最後走向，有模式認為風神颱風會往北「更靠近台灣，甚至登陸」，也有模式認為會「通過巴士海峽」。

▲目前在菲律賓東方外海的熱帶擾動結構還不完整，預估最快週五晚間會成為「風神颱風」。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
後天還有好天氣　週六開始變天

鄭傑仁說明，明後兩天台灣還是以偏東風為主， 基隆北海岸、大台北山區、東北部有局部短暫陣雨，東部、東南部、大台北、恆春半島有零星短暫陣雨，其它地區多雲到晴，午後高屏、其它山區有零星短暫雷陣雨。

鄭傑仁提及，週六下半天開始，東北季風逐漸增強，北部、宜花東就會開始出現明顯雨勢，且越晚雨越大；週日至下週二，「基隆北海岸、宜花東、恆春半島、大台北山區」有局部豪雨，北部平地、中南部也會有局部大雨，因此週日至下週二是近期降雨最顯著的時段，下週三颱風漸漸進入南海遠離。

▲本週末前降雨比較零星，週末受到東北季風和颱風影響，北部、東部雨勢非常明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
共伴效應會發生　氣溫也要下滑了

鄭傑仁表示，風神颱風路徑雖然還有變數，但基本上能確定會和東北季風出現「共伴效應」，因為風神颱風逆時針旋轉，會替台灣帶來「暖濕的空氣」，而東北季風則是往南帶來「冷濕的空氣」，冷暖空氣在台灣東部交會，形成類似「鋒面」的系統，並帶來持續性雨勢。

此外週日東北季風正式南下，北部、東半部變涼最明顯，降溫幅度達6至10度，中南部也會在下週一感受到較涼的氣溫；預估週日至下週二，中部以北、宜蘭早晚低溫23至25度，南部、花東24至26度；白天高溫部分，北部、東半部剩下25至30度，中南部28至33度。

▲除了天氣要開始轉差之外，週日也會降溫，下週一（10/20）各地白天高溫都有機會在30度以下，北部高溫約25至26度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
資料來源：中央氣象署

