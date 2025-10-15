我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華致詞。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署於今(15)日，在高雄駁二特區，舉辦114年度志工訓練及績優就業服務志工表揚活動，會中除表揚服務3年以上的績優志工外，並安排多元豐富的訓練課程，讓志工透過學習與交流，進一步提升服務品質與專業能力。勞動力發展署高屏澎東分署114年度志工訓練及績優就業服務志工表揚活動，是由高屏澎東分署分署長郭耿華主持，有該分署各單位志工與會，接受志工訓練。勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，該分署所屬各單位志工，長年默默奉獻自己的專業與時間，陪伴並協助每一位走進就業中心的民眾，成為他們尋職路上的溫暖力量。郭耿華說，高屏澎東分署為感謝這群用愛與行動，提供熱誠服務的志工們多年來的無私付出，乃在文藝氣息濃厚的高雄駁二特區，舉辦此一志工訓練活動，並在會中表揚績優就業服務志工，以資鼓勵。郭耿華並說，這群有著相同信念的志工們，總是在就業中心以耐心、熱忱的為民眾服務，甚至多位資深的志工都服務20年以上，陪伴無數民眾重新找回求職信心，實在令人感佩。此次志工訓練所規劃的教育訓練課程，包含勞動法令、人工智慧(AI)與銀髮、體適能及營養專題，以讓志工增進服務知能外，並學習保健身心，做個快樂的志工，讓與會就業服務志工受益良多，除吸收新知外，也更有能量回到第一線為民眾提供服務。郭耿華指出，高屏澎東分署舉辦此一志工訓練及績優就業服務志工表揚活動，不僅讓志工們齊聚一堂增進知能及經驗交流，更見證志工們的付出與肯定他們在服務歷程留下的軌跡。