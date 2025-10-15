我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本自民黨總裁高市早苗正持續為首相選舉拜會在野黨，尋求合作。（圖／美聯社／達志影像）

日本自民黨總裁高市早苗被預估有望成為首位女首相，但目前因公明黨表明退出聯合執政，導致首相之路出現變數。高市早苗14日也自嘲，「有人說我是當上自民黨總裁卻當不上首相的女人，我是那個可憐的高市早苗」，但也強調她不會放棄，會利用一切時間與其他政黨磋商。據日媒Abema times報導，高市早苗14日在東京出席一場創業活動，致詞時自嘲說，「現在人們都在說我是那個『當上自民黨總裁，卻可能當不了首相的女人』，說我是那個『可憐的高市早苗』」。不過高市早苗語氣堅定的說，即便在這種情況下，她也不會放棄，她已經在自民黨參眾兩院議會議上表達決心，「我會竭盡全力拼到最後一刻，直到被提名為首相那一刻」。她也強調「如果我能當選首相，我絕對相信自己能夠當選」，將盡一切努力加強日本經濟。參與自民黨參眾兩院會議的議員船田元表示，即便召開臨時國會，也可以暫時推遲首相選舉，某些情況下可以讓現任總理石破茂繼續擔任首相，以便處理眼前的問題，運用時間差戰術，待事態稍微平息後再提名高市早苗出任首相。高市早苗繼日前與公明黨代表齊藤鐵夫會談，卻得到公明黨退出執政聯盟的回應後，今（15日）接連與在野政黨立憲民主黨代表野田佳彥、國民民主黨代表玉木雄一郎、以及日本維新會代表吉村洋文會面。高市在與立憲民主黨會面時，在政策上請求合作，強調需要立即採取措施應對物價上漲，也願意共同推動廢除汽油稅等法案。而在與國民民主黨會面時，高市早苗喊話玉木雄一郎一起承擔責任。不過，「待退」首相石破茂最近似乎壓力減輕許多，產經新聞報導，石破14日在首相官邸接見正在就讀國中三年級的雙人偶像團體「リコリリ」（RICORIRI），並建議將要升學考的15歲成員崎浜梨瑚、中瀬梨里可以多做歷屆試題，被兩人稱讚「領導日本做了大事」時，石破也笑說「畢竟我還是首相啊」。