▲Stephen Curry油箱還很滿，他仍是NBA最有主宰力球星之一，勇士在ESPN季前奪冠排名中被擺到第七，這是嚴重忽略和低估。（圖／取自Golden State Warriors X）

▲勇士上季最後30場比賽打出23勝7敗，聯盟第三好戰績，季後賽第一輪爆冷搶七淘汰西區第二種子火箭，Stephen Curry是關鍵MVP。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

NBA季前熱身賽很少會看到超級球星「用力打」，如果有幸看到，那是很大福氣。勇士後衛Stephen Curry今天就打了一場超認真熱身賽，勇士客場對拓荒者，37歲Stephen Curry第三節幾乎打滿，勇士從最多落後18分到反超，第四節勇士用二、三線板凳主打，118：111拿下拓荒者，勇士熱身賽3勝1敗。Stephen Curry出賽27分鐘砍28分，我在勇士主場現場看過熱身賽，在電視轉播過至少5場勇士季前熱身賽，第一次看到Stephen Curry把熱身賽當例行賽打，也第一次感受到勇士教練Steve Kerr把全隊神經緊緊糾住，展現完整團隊和球隊文化。Steve Kerr不一定要贏球，但他要球員專注比賽，繃緊神經，展現求勝信念和團隊合作，這是勇士最重要底氣和球隊文化，更是新賽季最嚴肅宣言。這是一場很棒、很精采、又有內容熱身賽，但對球迷來說，這場熱身賽透露更重要訊息：Stephen Curry油箱還很滿，他仍是NBA最有主宰力球星之一，勇士在ESPN季前奪冠排名中被擺到第七，這是嚴重忽略和低估，只要Stephen Curry保持這樣顛峰狀況，Jimmy butler很正常，持續打出勇士第二持球點和硬鑿+單打+買犯作用，成為勇士攻防第二重要支撐，勇士仍是聯盟最「危險」球隊。目前美國媒體把勇士戰力排在最前頭的只有The Athletic記者John Hollinger，John Hollinger是純數據派，他西區戰力排名是雷霆第一、快艇第二、勇士第三、金塊第四。John Hollinger發明的那一套數據分析和進階邏輯不難懂卻也很難懂，他是天才，但純數據分析往往少了人性、情緒、人格、意外和更多球運。打比賽是人，人就有太多無法預期變數，防守你的也是人，變數只會更多，執教還是人，各種情緒、喜好、性格、經驗、智商更能影響比賽走勢和發展。但我比較能接受John Hollinger給勇士的定位和評價，至於快艇，John Hollinger給的排名卻偏高。快艇很棒，天賦滿滿，今年夏天各種補強幾乎滿分，但幾個關鍵角色球員天賦和能力會被快艇太多持球手和天賦稀釋，他們是大前鋒John Collins、後衛Bradley Beal、以及中鋒Brook Lopez。勇士配置和組合還是比西區所有球隊更理想，更有互補提升作用。Stephen Curry仍是聯盟前五球員，在控球、吸引包夾、外線牽制、投籃、帶領球隊領袖作用，Stephen Curry仍是聯盟數一數二球星。Jimmy Butler是Stephen Curry最得力配角，也是勇士上個球季下半季變身關鍵。勇士上季最後30場比賽打出23勝7敗，聯盟第三好戰績，季後賽第一輪爆冷搶七淘汰西區第二種子火箭，Stephen Curry是關鍵MVP，Jimmy Butler則是改變對位和左右勇士性格的X因子。但Jimmy Butler並不傲慢自大，儘管Butler在休息室文化和專制性格往往令隊友「敢怒不敢言」，這在熱火已經存在，但Butler依舊以Stephen Curry馬首是瞻。「Stephen Curry是勇士蝙蝠俠，我和其他隊友都是羅賓，我們隨時都能提供蝙蝠俠各種需要戰力和支援，這就是團隊戰力」Jimmy Butler收斂性格傲氣，把球隊凝聚力和領袖光環集中在Stephen Curry身上。今年勇士武器更多，攻防都有提升，39歲中前鋒Al Horford帶來防守、對位、身高和豐富經驗，前鋒Jonathan Kuminga會成為勇士輪換重要武器，後衛Brandin Podziemski和Moses Moody更加成熟穩定，兩支三分射手Buddy Hield和Seth Curry都很可靠，兩名年輕長人Quinten Post+Trayce Jackson-Davis都能在Al Horford指導下成長。只要確定Stephen Curry油箱還很滿，勇士就是一支非常危險的球隊。