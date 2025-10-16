我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國民黨主席候選人郝龍斌說，非常多的縣市首長，都站出來公開的唯一支持他。（圖／記者陳明安攝）

國民黨主席選舉將於本週六登場，候選人郝龍斌選前接受《NOWNEWS今日新聞》專訪，談及被視為2028總統大選最強候選人、台中市長盧秀燕，至今未公開表態支持哪一位黨主席候選人，郝龍斌認為，盧秀燕有她的考量，「可是她的所有子弟兵，現在都在協助我選舉」；被問到日前發文稱「她希望我可以參選國民黨主席」，「她」是怎麼樣的人？郝則笑說，「我如果能講，我就不會用『她』了！」國民黨主席選舉將在10月18日舉行，各候選人都在政見中，提及要如何輔佐盧秀燕，在2028年總統大選中取得勝利。不僅如此，也都抽空前往台中，和盧秀燕同桌吃飯、聊理想，而盧秀燕心裡支持哪一位候選人，也成為外界關注焦點。對於盧秀燕直到選前恐不會對黨主席選舉表態，郝龍斌接受《NOWNEWS今日新聞》專訪認為，盧秀燕有她的考量，「可是她的所有子弟兵，現在都在協助我選舉，這件事情是事實」，非常多的縣市首長，都站出來公開的唯一支持他，包括新北市長侯友宜、桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴等，後面陸續還有大概總共接近10位。郝龍斌直指，這些縣市首長知道在未來2026選舉時，有一個熟悉選舉的過程，甚至直接參與過縣市首長的選舉、提名的人選，是比較好的。近日郝龍斌也透過臉書發文，提及「她希望我可以參選國民黨主席」，外界解讀，這個「她」就是盧秀燕，被問及能否談談這個「她」是怎麼樣的人？郝龍斌則笑說，「我如果能講，我就不會用『她』了」，事實上有非常多的他都支持自己，也非常擔心說這次選的時候，會不會遇到一些困難，用各種各式的方式來幫助自己，「我想你們也都看到了，這些他都是我的力量」。