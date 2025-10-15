我是廣告 請繼續往下閱讀

近日立委王世堅被中國網友改編的「沒出息」在抖音上爆紅，讓中國軟體抖音（國際版名稱「TikTok」）及小紅書效應再次被探討。教育部認為對青少年身心發展不利，會規劃使用限制。世新大學行政管理系教授劉鴻陞表示，政府不應放任，必要時才動用封鎖或禁止，同時要支持本土社群，降低依賴風險。劉鴻陞指出，抖音、小紅書等屬於複雜且敏感的議題，其中牽涉「國家安全」、「資訊主權」、「文化認同」、「言論自由」與「個人隱私」等。他舉例，抖音曾被質疑使用者在不知情的情況下，會被讀取手機內容。或是會在使用者不知情的狀況下，存取手機剪貼簿的內容，可能包含機密資料，如帳號密碼、信用卡資訊、敏感電郵等。雖然抖音面對質疑，表明將推出更新修正，但外界的疑慮仍未消除。劉鴻陞表示，部分國家直接用行政力量禁止，如印度在2022年由電子與資訊部發布禁令，把抖音與58個中國企業主導的App徹底禁絕。然而，我國難以比照辦理，但是台灣政府絕不應該使用放任態度。「從國家安全、個資主權、文化認同與媒體治理角度看，這些平台有可能成為滲透及統戰的工具」，劉鴻陞說，縱使如此也要尊重民主法治與人民自由。台灣政府最佳策略應該是針對「最敏感領域」，如政府機關、未成年校園等進行嚴格管控，並且透過資訊安全監督、平台責任制度、法律規範等改善。劉鴻陞表示，政府應加強教育與媒體素養，使公民具備識別能力；現階段應留下彈性空間，必要時才動用封鎖或禁止。同時也要支持本土社群、生態替代方案，以自有平台來降低依賴風險。