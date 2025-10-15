總統賴清德近期提出「未來一個小孩的家庭也能申請家務移工」的政策構想，希望減輕雙薪家庭的育兒與家務負擔。但根據打工平台「打工趣」最新《家務外包偏好》調查顯示，多數家庭對此政策興趣不高，但現代年輕家庭更重視隱私、居住空間與彈性安排，僅 18.4% 的家庭表示願意聘僱家務移工；反倒高達 73.1% 的家庭對平台式彈性家事服務表示有興趣。
「打工趣」調查顯示，僅有 3.7% 的家庭已實際聘雇家務移工，29.9% 的受訪家庭明確表示完全不考慮聘僱移工，另有 51.6% 表示「雖曾考慮但仍有顧慮」。
不考慮聘僱的原因中，近69.5%認為支出過高是最大阻力，63.3%是沒有多餘房間安置，以及61.6%擔心影響家庭隱私與作息顯示空間與隱私問題與經濟壓力並列主要考量。此外，語言溝通困難與擔心移工逃跑或罰款也佔據相當比例。
打工趣表示，相關數據反映出台灣年輕家庭普遍面臨的現實困境，也就是開銷緊縮與居住空間有限，再加上對隱私與生活節奏的重視，使多數人對長期同住型的家務協助模式興趣不高。即便政府未來放寬家務移工的聘僱資格，也未必能吸引多數家庭採用，如何在有限空間中維持生活品質與自主性，才是推動家務協助需求轉型的關鍵。
台灣家庭更傾向平台式服務 近4成每月請一次
調查進一步指出，超過73.1%的受訪家庭對「平台式彈性家事服務」表達興趣，使頻率以「每月1次」為主，其次為「每季1次」與「每月2次」，另有15.1%的受訪者表示，僅在大掃除或臨時忙碌時使用。相較於傳統家務移工的長期住家式服務，現代家庭更傾向依照生活節奏排定例行清潔，或在特定高需求時段，透過數位平台彈性尋求協助。
當被問及平台式家事服務相較於全職移工的主要優勢時，7成以上認為是可彈性安排時間為主因；其次為可依預算按次收費與無需提供住宿空間，另有 40.5% 的受訪者指出能依需求選擇服務內容是最大吸引力，從中觀察發現「隨需使用、短時服務、低負擔」已成為家務外包的新趨勢。
最後，對於可負擔方面，聘請家務移工每月總支出約 3萬至3.5萬元，且多為 住家式、全天候服務，對空間及隱私的要求較高。相較之下，透過平台聘請的彈性家事服務多為按次計費，平均時薪 400元至600 元，每次約 2至4 小時，適合針對特定家務項目進行短時協助，例如清潔、備餐或接送小孩。
經過計算，例行家務需求家庭：每週兩次家務協助，每次 4 小時，涵蓋清潔、備餐及孩子接送等多項服務。以平均時薪 500 元計算，每月總支出約 1.6萬元；輕度家務需求家庭：每月僅需兩次短時清潔，每次 2 小時，平均時薪 500 元，每月總支出約 2000 元，對小家庭或偶爾需求而言，經濟負擔極低。
打工趣表示，家務移工具備全天候服務的優勢，對需要長期照護老人的家庭仍非常適合；但對於僅需例行或特定任務型家務協助的家庭，例如只有一名小孩的雙薪家庭，即使是高頻家務需求家庭，每月 1.6萬元的平台服務成本仍低於聘雇全天候移工，且更符合對彈性、空間與隱私的需求。
打工趣為回應近年家庭對「彈性家事服務」需求的快速成長，攜手專業家事服務平台「潔客幫」推出《百萬家事員培訓計畫》。參與者完成 14 小時初階居家清潔課程後，即可上線接案，時薪最高可達 450 元。課程由中華民國家事職業認證協會專業師資授課，內容涵蓋居家清潔、收納整理、家電清洗等實務教學，旨在提升家政服務專業度，並改善市場資訊不透明與服務品質不一的現況。
透過打工趣獨家報名通道，學員可享獨家課程折扣與接單獎金，原價 3,600 元的培訓課程，折抵與獎勵後最低僅需 100 元訓練金。完成培訓後可自由選擇服務區域，包括台北、新北、基隆、新竹、桃園、台中、台南與高雄等地，彈性接單、就近服務，減少通勤負擔，讓更多打工族以低門檻投入專業家事服務，同時滿足家庭對靈活居家協助的多元需求。活動資訊請參閱打工趣官網。
我是廣告 請繼續往下閱讀
不考慮聘僱的原因中，近69.5%認為支出過高是最大阻力，63.3%是沒有多餘房間安置，以及61.6%擔心影響家庭隱私與作息顯示空間與隱私問題與經濟壓力並列主要考量。此外，語言溝通困難與擔心移工逃跑或罰款也佔據相當比例。
打工趣表示，相關數據反映出台灣年輕家庭普遍面臨的現實困境，也就是開銷緊縮與居住空間有限，再加上對隱私與生活節奏的重視，使多數人對長期同住型的家務協助模式興趣不高。即便政府未來放寬家務移工的聘僱資格，也未必能吸引多數家庭採用，如何在有限空間中維持生活品質與自主性，才是推動家務協助需求轉型的關鍵。
調查進一步指出，超過73.1%的受訪家庭對「平台式彈性家事服務」表達興趣，使頻率以「每月1次」為主，其次為「每季1次」與「每月2次」，另有15.1%的受訪者表示，僅在大掃除或臨時忙碌時使用。相較於傳統家務移工的長期住家式服務，現代家庭更傾向依照生活節奏排定例行清潔，或在特定高需求時段，透過數位平台彈性尋求協助。
當被問及平台式家事服務相較於全職移工的主要優勢時，7成以上認為是可彈性安排時間為主因；其次為可依預算按次收費與無需提供住宿空間，另有 40.5% 的受訪者指出能依需求選擇服務內容是最大吸引力，從中觀察發現「隨需使用、短時服務、低負擔」已成為家務外包的新趨勢。
最後，對於可負擔方面，聘請家務移工每月總支出約 3萬至3.5萬元，且多為 住家式、全天候服務，對空間及隱私的要求較高。相較之下，透過平台聘請的彈性家事服務多為按次計費，平均時薪 400元至600 元，每次約 2至4 小時，適合針對特定家務項目進行短時協助，例如清潔、備餐或接送小孩。
經過計算，例行家務需求家庭：每週兩次家務協助，每次 4 小時，涵蓋清潔、備餐及孩子接送等多項服務。以平均時薪 500 元計算，每月總支出約 1.6萬元；輕度家務需求家庭：每月僅需兩次短時清潔，每次 2 小時，平均時薪 500 元，每月總支出約 2000 元，對小家庭或偶爾需求而言，經濟負擔極低。
打工趣表示，家務移工具備全天候服務的優勢，對需要長期照護老人的家庭仍非常適合；但對於僅需例行或特定任務型家務協助的家庭，例如只有一名小孩的雙薪家庭，即使是高頻家務需求家庭，每月 1.6萬元的平台服務成本仍低於聘雇全天候移工，且更符合對彈性、空間與隱私的需求。
打工趣為回應近年家庭對「彈性家事服務」需求的快速成長，攜手專業家事服務平台「潔客幫」推出《百萬家事員培訓計畫》。參與者完成 14 小時初階居家清潔課程後，即可上線接案，時薪最高可達 450 元。課程由中華民國家事職業認證協會專業師資授課，內容涵蓋居家清潔、收納整理、家電清洗等實務教學，旨在提升家政服務專業度，並改善市場資訊不透明與服務品質不一的現況。
透過打工趣獨家報名通道，學員可享獨家課程折扣與接單獎金，原價 3,600 元的培訓課程，折抵與獎勵後最低僅需 100 元訓練金。完成培訓後可自由選擇服務區域，包括台北、新北、基隆、新竹、桃園、台中、台南與高雄等地，彈性接單、就近服務，減少通勤負擔，讓更多打工族以低門檻投入專業家事服務，同時滿足家庭對靈活居家協助的多元需求。活動資訊請參閱打工趣官網。