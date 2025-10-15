我是廣告 請繼續往下閱讀

AI正在高速發展帶動需求暴增，在此之下記憶體也面臨前所未有的全面性缺貨。宜鼎集團董事長簡川勝表示，目前看來DDR4產能緊縮的趨勢不變，且供貨恐怕只會越來越緊，且現在的缺貨潮與以往不同，是「一去不復返」。而整體價格漲勢持續，他直言，是第一次「看不到盡頭。」簡川勝指出，由於AI高速成長，尤其雲端AI火熱、邊緣AI也正在蓬勃發展，應用落地，首當其衝的就是DDR4整體產能被轉移AI應用，使得DDR4產能全面緊縮，「缺口就這樣跑出來」。而這樣的供貨緊縮只會越來越緊，簡川勝透露，DDR4的缺貨是幾十年來從未有過的，也是因為AI在近二、三十年來不斷成長，也使得如今DDR4的缺貨潮、產能下滑和過去「不太一樣」，這次是「一去不回頭」。至於價格面，簡川勝分析，DDR4的整體價格依然是往上漲，而且這是第一次沒有任何一家企業看到盡頭，他表示，每個月、每一季宜鼎都認為價格已經到頂峰，但每月、每季的價格漲勢還是讓他們非常驚訝，而這樣的漲勢還在持續。「大家喊緊的時候都很痛苦，是一種甜蜜的負荷」，簡川勝無奈笑說，這樣的市場趨勢，也讓產業感到痛苦，每一次缺貨，每一家企業都很痛苦，但也因漲價及市場需求熱，宜鼎因此受惠，他表示，對公司來說這幾個月很痛苦，但成效很不錯，宜鼎單季營收創高，季増26%，第三季出貨量與平均售價（ASP）明顯上揚。