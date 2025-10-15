根據外媒報導，新加坡刑法修正草案，考慮對詐騙集團成員及車手實施「鞭刑」重罰，其中主謀最重可挨24鞭，車手也會面臨最多12鞭的嚴厲懲處。對此，國民黨立委林倩綺今（15）日認為，台灣與新加坡的法制體系與社會結構有所差異，鞭刑屬於新加坡特殊歷史背景下的刑罰制度，並不適合直接套用於我國現行法治框架，「若貿然引入體罰，恐引發人權爭議與憲法疑慮。」
根據新加坡媒體《亞洲電視台》報導，新加坡內政部擬議修法，讓詐騙犯、詐騙集團成員和招聘人員面臨強制性鞭刑，刑度為6～24鞭，而協助詐騙洗錢，或提供身分證件或手機SIM卡的車手，則面臨最高12鞭的裁量性鞭刑。
針對新加坡政府考慮將詐騙犯納入鞭刑處罰一事，林倩綺認為，台灣與新加坡的法制體系與社會結構有所差異，鞭刑屬於新加坡特殊歷史背景下的刑罰制度，並不適合直接套用於我國現行法治框架。
林倩綺指出，台灣長期以來致力建立尊重人權與符合比例原則的刑事制度，若貿然引入體罰，恐引發人權爭議與憲法疑慮。
不過，林倩綺也強調，這並不代表台灣在打擊詐騙上可以鬆懈。詐騙型態日新月異，從境內話務、跨境金流到假投資平台，社會危害極大。林倩綺表示，國會將持續推動加重詐欺刑度、強化跨部會聯合執法與國際合作，並要求檢警調單位加強追查金流與幕後共犯，讓詐騙集團無所遁形。
林倩綺最後指出，打詐的關鍵不僅在刑罰態樣與刑度，更應檢視執法落實程度。 若執法不確實，只逮捕到在第一線被吸收利用的車手與弱勢族群，卻無法溯及幕後操控金流、獲取龐大利益的黑手，重刑也無從施展。她呼籲政府，打詐要有效度就必須落實執行面，讓法律的嚴懲真正發揮效力，才是保護民眾與重建社會信任的根本之道。
