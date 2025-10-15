中美近期圍繞稀土管制等問題陷入緊張，貿易戰再起，美國總統川普（Donald Trump）揚言對中國祭出100％關稅，14日又表示考慮中止與中國的食用油及其他商品貿易往來，以作為中國暫停採購美國大豆的反制。對此，中國商務部則是重申「打，奉陪到底；談，大門敞開」，雙方在劍拔弩張之際，似乎也都保留了後續談判協商的空間。值此敏感時刻，中國官媒《央視》電影頻道，今（15）晚竟排播《美國隊長》電影，引發中國網友熱議，許多人瘋猜這代表「中美雙方談妥了」。
根據新加坡《聯合早報》報導，《央視》電影頻道被中國網友封為「六公主」，播放電影時很有個性，有時會因時而異，結合當下話題通過電影內容呼應時事，不會完全按照節目表來。而《央視》電影頻道今晚決定播出《美國隊長》，立即掀起熱議。
許多中國網友在微博留言表示，「懂了」、「這又和好了？」、「居然不是播戰狼」，「據說播放美國片就是中美關係和解了」、「我加點大豆期貨」、「說明沒問題了，美國我大哥」，「當二弟也挺好的」。
但也有中國網友表示，當天《央視》電影頻道先播出《七把槍》、《冰雪大圍捕》，然後才是《美國隊長》，「連起來看是七把槍大圍捕美國隊長」。
《央視》電影頻道的排播片單已經不是第一次造成話題，2019年川普首任美國總統任期，中美貿易戰打響，《央視》電影頻道連續播放《上甘嶺》、《英雄兒女》等多部「抗美援朝」題材電影，而在習近平與川普通話後，《央視》電影頻道立即播出中美軍人合作抗日的愛情電影《黃河絕戀》，當時《央視》電影頻道還在官方微博表示「我們在用電影這樣一種文藝作品呼應當下的時代」。
中美關係充滿不確定
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）14日表示，川普仍有可能在11月1日或更早對從中國進口的商品徵收額外100%的關稅，具體取決於中國在稀土爭端中的下一步行動，「很大程度上取決於中國人的做法。是他們選擇了進行這種重大的升級」。但葛里爾也說，川普和習近平仍有計劃會面，雖然是否如期會談具不確定性。葛里爾並補充，美國和中國高級官員最近在13日還在華府就稀土爭端進行了對話，「我們認為我們能夠解決這個問題」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
但也有中國網友表示，當天《央視》電影頻道先播出《七把槍》、《冰雪大圍捕》，然後才是《美國隊長》，「連起來看是七把槍大圍捕美國隊長」。
《央視》電影頻道的排播片單已經不是第一次造成話題，2019年川普首任美國總統任期，中美貿易戰打響，《央視》電影頻道連續播放《上甘嶺》、《英雄兒女》等多部「抗美援朝」題材電影，而在習近平與川普通話後，《央視》電影頻道立即播出中美軍人合作抗日的愛情電影《黃河絕戀》，當時《央視》電影頻道還在官方微博表示「我們在用電影這樣一種文藝作品呼應當下的時代」。
中美關係充滿不確定
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）14日表示，川普仍有可能在11月1日或更早對從中國進口的商品徵收額外100%的關稅，具體取決於中國在稀土爭端中的下一步行動，「很大程度上取決於中國人的做法。是他們選擇了進行這種重大的升級」。但葛里爾也說，川普和習近平仍有計劃會面，雖然是否如期會談具不確定性。葛里爾並補充，美國和中國高級官員最近在13日還在華府就稀土爭端進行了對話，「我們認為我們能夠解決這個問題」。