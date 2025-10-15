我是廣告 請繼續往下閱讀

日本觀光旅遊人潮由全球四面八方湧入，根據日本政府觀光局統計，今年1到9月國外觀光客訪日累積人數已達3,165.05萬人，創下史上最快突破3千萬人次紀錄，其中，中國遊客人數大幅增加，形成嘴巴仇日身體向日的情況。根據讀賣新聞報導，日本政府觀光局發布資料顯示，9月訪日外國遊客人數達326.68萬人次，較去年同期成長13.7%，創下9月新高，首次突破300萬人次。 9月累計訪日外國遊客人數達3,165.05萬人次，以史上最快速度突破3,000萬人次。值得注意的是，中國遊客人數相較去年同期大幅增加42.7%，達748.72萬人，是各國占比最高。日本政府觀光局也公佈，7月至9月訪日遊客消費金額較去年同期成長11.1%，達2.131兆日圓，同樣創下同期新高。其中，中國遊客消費金額成長18.0%，達5,901億日圓，佔近三成。日本政府觀光局指出，9月正值暑假剛過，赴日旅遊需求趨於平緩。此外，儘管東亞地區颱風影響航班，但赴日旅遊的持續暢旺，促使本月訪日外國遊客數量有所增加，其中，東亞地區來自中國和台灣的遊客，東南亞地區來自印尼和印度的遊客，以及歐洲、美國和澳大利亞地區來自美國和德國的遊客尤為明顯。台灣、美國、德國等18個市場的9月也創下新高。共有18個地區在創下9月人次新高，這18個地區包括韓國、台灣、新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、越南、印度、澳洲、美國、加拿大、墨西哥、法國、德國、義大利、西班牙、俄羅斯和北歐。