全世界詐騙數攀升，對此以「嚴刑峻法」聞名的新加坡，擬修法重懲詐騙犯，未來包括主謀、詐騙集團成員或共犯，將面臨強制鞭刑6至24下的刑罰。對此在立院司法法制委員會擔任召委的綠委莊瑞雄今（15）日表示，台灣過去已簽署聯合國人權兩公約，且新加坡鞭刑長期被國際人權組織譴責，若台灣納入鞭刑，人權評價將回走回頭路，直呼不可行，「詐騙犯夠糟糕了，又因酷刑變成不文明的國家」。對於新加坡祭出鞭刑擬重懲詐騙犯，對此莊瑞雄表示，台灣有簽署聯合國人權兩公約（《公民與政治權利國際公約》和《經濟社會文化權利國際公約》），當然鞭刑讓民眾宣洩情緒，但在法治上有人道的問題，新加坡的鞭刑長期以來也被國際人權組織譴責，強調可以重刑但不能鞭刑。莊瑞雄說，鞭刑可能也沒有教育上的意義，當然詐騙讓民眾厭惡憎恨 ，應該從刑期加重或是假釋門檻提高調來調整，若用這種違反人權、不人道的方式，台灣人權評價將走回頭路，直呼不可行，「詐騙犯夠糟糕了，又因酷刑變成不文明的國家」。