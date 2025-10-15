我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高公局彙整具輔助駕駛系統功能車輛之車主手冊內容，有6種路況可能導致輔助駕駛系統無法即時或正確辨識前方物件，進而有衍生交通事故之潛在風險。（圖／高公局）

途中仍應全程專注，隨時注意前方車況，必要時迅速介入操控車輛，切勿過度依賴輔助駕駛系統，以確保他人與自身用路安全及行車秩序。高公局表示，目前台灣市售車輛配備輔助駕駛系統，雖然有自動跟車(ACC)及車道置中(LKC)等功能，有助行車穩定性，但對路況變化的反應仍有相當之侷限性。經高公局彙整具輔助駕駛系統功能車輛之車主手冊內容，下列6種路況(詳附圖1)可能導致輔助駕駛系統無法即時或正確辨識前方物件，進而有衍生交通事故之潛在風險：高公局提醒用路人，車輛在高速行駛下，應變時間相當有限，當開啟輔助駕駛系統時，仍應保持安全車距，注意車前動態，避免分心或鬆懈；並瞭解輔助駕駛系統之適用範圍和限制，遵守車輛使用規定及交通規則。高公局呼籲，輔助駕駛系統為「輔助」駕駛覺察或應對緊急及異常狀況，並非「自動」駕駛，請用路人使用輔助駕駛系統時，應避免以危險方式(如雙手離開方向盤)駕車，並隨時做好制動反應，以免該系統對路況辨識失敗而肇致事故。另本次光復節連假匝道封閉管制措施，10月24日至25日於國1及國5實施時段性部分南向入口封閉，10月25日至26日於國1及國3實施時段性部分北向入口封閉，詳細封閉時段路段參考附圖2，請民眾多加留意匝道封閉管制措施並配合。高公局預祝大家光復節假期快樂、行車平安。