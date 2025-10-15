台積電即將於明日舉行法說會，今（15）日股價再狂飆，收盤創出1465元新天價，市值更逼近38兆元。財經專家阮慕驊盤點過去兩年和今年，共十次法說會後的股價，他觀察發現其中的「規律」，表示週五行情值得期待。
阮慕驊在個人臉書上發文，彙整2023年1月到2025年第一季台積電法說會後股價，發現雖然從486.5元一路漲到1000元，期間歷經數度震盪，但有很長一段時間股價在1000至1100元盤整，直到今年第一季的法說會結束後，股價才突破高點。
他表示，從2023年看起，1月12日法說會隔日，台積電股價由486.5元漲到500元，漲幅達2.8%，確立了台積電股價長多的開始；隔季，4月20日法說會後，股價沒有太大變動，小跌了2元，從513元跌到511元。之後，2023年7月20日再舉行法說會，股價大跌，從579元跌到560元，跌幅達到3.2%；2023年第四季舉行的第三季法說會在10月19日舉行，隔日股價從546元漲到了556元，漲幅1.8%。
時至2024年，首季舉行的法說會在1月18日舉行，隔日股價大漲，從588元漲到626元，漲幅高達6.4%，這次大漲，確立了台積電2024年一路上漲，到年底收於1075元的大行情。
不過，2024年台積電上漲之路也並非一路順風，當年第二季舉行的法說會後股價就大跌一跤。4月18日法說會過後，股價從804元跌到了750元，跌幅高達6.7%；之後那年第三季舉行的法說會，會後股價同樣表現不佳，從7月18日的1005跌到了970元，跌幅也達到了3.5%；來到第四季舉行的第三季法說會，股價由法說當天的1035元，隔日收盤1085元，漲幅達4.8%。但此後，台積電股價一直在1000元到1100元的區間盤整，直到今年第一季舉行的法說會後股價才突破高點。
阮慕驊發現，過去兩年共八次法說會，似乎第二和第三季舉行的法說會後，台積電股價都會回跌，但第四季和第一季舉行的法說會後，股價都表現相當亮眼，尤其是第一季法說會後股價都大漲。
反觀今年，第一季舉行的法說會在1月16日登場，隔日股價由1105元漲至1120元，僅小漲15元，漲幅1%多。之後，台積電股價就在高檔震盪，直到4月9日跌至今年最低點的780元。之後今年第二季舉行的第一季法說會在4月17日舉行，雖繳出了亮眼的成績單，但因當時市場在關稅壓力之下，台積電股價並沒有太好的表現。法說會隔日，股價由847元漲至850元，僅小漲了3元。
他直言，其實今年台積電股價就是緩步上升，仍不停上升，全年漲幅超過三成，仍打敗大盤。從780元低點起算，漲幅達86%。因此，阮慕驊認為，會非常亮眼，股價則拭目以待。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
