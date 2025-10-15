我是廣告 請繼續往下閱讀

相關內容已下架 北市衛生局：最快2週後知道結果

衛福部國健署今年7月底宣布有條件通過美國、日本2家加熱菸業者，共14項產品與4款組合元件可上市販售。不過，日前其中一家超商APP在10月11日合法販售當天，可使用關鍵字搜尋到商品資訊。北市衛生局說明，已發函請超商陳述意見，最高可處販售菸品業者新台幣50萬元罰鍰。北市衛生局健康管理科專員許芳源表示，某超商在上市生效前，違法刊登廣告加熱式菸品及組合元件的販售資訊，此舉涉嫌違反菸害防制法規定。許芳源提到，即使加熱式菸品及組合元件「已獲核准上市」，依菸害防制法規定，仍不得進行任何形式的廣告或促銷行為。「衛生局已發函請超商陳述意見，將視調查結果儘速依法處辦。」許芳源提到，民眾有檢舉、國健署也有轉給衛生局。他表示，10月14日發函給全家，請他們收到文後7天內回覆，若沒有疑問，預計再一週後可有結果。換言之，最快2週後可知道。不過，相關廣告內容已於11日下架。許芳源表示，這部分目前看不到。根據菸害防制法第34條規定，菸品製造業、菸品輸入業、廣告業、傳播媒體業者或廣告委託人以外之人，違反第12條各款促銷或廣告方式規定之一者，處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並令其限期改善；屆期未改善者，按次處罰。北市衛生局說明，將依菸害防制法調查，釐清責任歸屬，最高可處製造、輸入業者新台幣2500萬元罰鍰，處販售菸品業者新臺幣50萬元罰鍰。