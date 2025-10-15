我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部長龔明鑫15日在2025零碳永續高峰論壇表示，全球發展AI人工智慧使用電需求大增，政府要協助發展矽光子、量子運算等，這些有效率的技術將有助於達到節能效果。龔明鑫指出，人工智慧是相當耗電的，發展矽光子是因為有助於達到節能效果，此外，量子電腦則有另外的計算方式，可以達到更加效率，也就是可以節省非常多的能源消耗。另外，近期光電議題引發疑慮，龔明鑫回應，政府會盡可能釐清，並希望光電能持續發展，往後會推動屋頂型光電，而地面行光電也會設法與在地結合。為了推動台灣成為AI影響中心，我國政府日前宣布AI新十大建設，關鍵技術就包括矽光子、量子電腦以及智慧機器人。矽光子目標，為在全球AI先進封裝占有領先群地位；量子電腦則是建立亞洲前三中心，並打造國家級的量子研發實驗室。