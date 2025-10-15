我是廣告 請繼續往下閱讀

北捷「傳說路線」曝光！一天班次手指頭數得出來

▲台北捷運官方今（15）日發文介紹藍線的「昆陽區間車」這個稀有的「傳說路線」。（圖／北捷臉書）

▲捷運昆陽站位於南港，是許多科技園區上班族每天通勤的固定路線。（圖／GoogleMaps）

台北捷運目前有多達117個車站，是雙北數百萬上班族每天必搭的重要大眾工具。對此，北捷今（15）日特別發文介紹「昆陽區間車」，更直接封為傳說中的少見路線，而觸發出車條件、真實終點站也跟著揭曉！台北捷運 Metro Taipei官方臉書於今（15）日發文：「」。北捷也認證，昆陽區間車路線，「可不是不是人人都搭得到，一天出現的次數頂多十根手指頭」，而且區間車抵達昆陽站後，就會讓北捷工作人員進行清車、不提供載客，隨後前往一個神祕的地點，南港機廠；北捷補充，目前昆陽區間車是為了「」。北捷介紹「昆陽區間車」這個稀有傳說路線貼文曝光後，立刻也引發大批乘客迴響，「早上去南港上班看到這班都笑不出來，因為代表人爆多」、「會有昆陽區間車是因為要讓列車回機廠」、「藍線上班族每天早上都會看到XD」、「第一次搭乘時，沒注意是區間車，昆陽站通知下車時感到有點驚訝」。總結來說，目前北捷昆陽區間車通常都在上午通勤尖峰時段較常出現。更有老台北人透露：「在南港站還沒通車時『昆陽』就是起始/終點站，後來南港及南港展覽館通車後才變成尖峰時段或回送時才有可能出現的區間車」，答案也獲得北捷小編認證「太懂了！」