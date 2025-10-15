我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達（NVIDIA）海外總部能否順利進駐北士科T17、T18土地案，台北市政府與標得地上權的新光人壽對於解約條件仍未達共識。不過，傳出新壽明（16）日上午在北士科T17、T18將有「開工動土典禮」，對此，新壽今晚也證實，但因是內部活動及儀式，並未邀請外賓也未對外開放。北市府13日已發文給新壽，提出合意解約的條件，包括新壽同意合意終止契約、補償方案以及具體金額、市府若不同意方案才啟動協調機制。台新新光金13日也代新壽發布重訊指出，新壽已接獲北市府來函，請新壽同意依北士科T17、T18地上權契約合意終止契約，並請儘速提出合意終止契約具體條件。鑑於北市府與新壽對於如何協力促成輝達進駐北士科尚有不同看法，為解決雙方就圖利或背信與否之擔憂，新壽仍將籲請北市府依地上權契約的約定，就地上權移轉方案以及其他北市府所建議的方案，啟動協調委員會的協調機制，共尋最佳解決方法，促成輝達儘早入駐，以創多贏局面，共造台灣經濟榮景。對於北市府來函，將於完成內部評估後函復。不過，今日傳出新壽明天上午8時在北士科總部T17、T18將有「開工動土典禮」，對此，新壽今晚也證實確實有動土典禮，但因為是內部的活動和儀式，並未邀請外賓也未對外開放，至於活動時間是不是外傳的早上8點，新壽否認，但據了解，明上午確實會儀式活動。目前傳出新壽去年9月13日就向北市府申請變更設計，卻多次被要求補件，一直到今年6月5日才經都審委員會修正通過，7月31日完成核備，並在10月9日取得雜項執照。至於新壽何時會回覆北市府解約事宜？據悉，目前新壽內部仍在草擬公文內容，仍希望依契約啟動「爭議協調委員會」機制，並化解僵局。