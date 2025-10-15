我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達海外總部選址，選定落腳在新光人壽持有地上權的北士科T17、T18基地，但卻因為新壽、北市府與輝達三方對土地意見分歧卡關，最新進度《NOWNEWS今日新聞》帶您一文看懂。新光人壽15日晚間證實，T17、T18基地10月16日將有動土典禮，不過僅為內部舉行的啟動儀式，未邀請外賓。新壽2021年標到北士科T17、T18地上權共50年，由於在與輝達MOU到期日9月30日前，未有結果，與北市府先前提出的合意終止條件，並沒有含括原預期的租賃收益，因此卡關。新壽呼籲北市府針對地上權契約約定，啟動協調機制，找一同找尋最佳解方。台北市政府13日發文給新光人壽，提出合意解約的條件，包括新壽同意合意終止契約、補償方案以及具體金額、市府若不同意方案才啟動協調機制。北市副市長李四川指出，若新壽擔心沒有提出好的解約條件，被董事會認為背信，可以大膽提出不會受到質疑的條件，金額由北市府編預算報議會審查。目前除了新壽先前已繳約32億權利金要歸還，北市府預計解約金落在5至8億元。不過李四川14日證實，新壽拒絕北市府的解約金提案，表示要求計算50年利潤，約要107億元。輝達因屬意北士科T17、T18，外界關注繳給新壽的解約金額該由何方承擔，台北市長蔣萬安13日回應，輝達表明願意承受該承受的部分，一切等新壽提出條件後才會協商。李四川也證實，輝達表態「原則上願意概括承受」。