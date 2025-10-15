我是廣告 請繼續往下閱讀

為推動在地生活美學與友好交流，「中友獻愛in彰化 生活市集」18日下午1點至6點，於彰化市成功公園熱鬧展開！活動由中友百貨與彰化市公所共同主辦，以「友愛」、「公益」與「樂活」為三大主軸，打造一場融合文化交流與暖心行動的秋日盛會。現場特別邀請日本超人氣動漫Coser與地下偶像團體帶來精彩演出，並首度推出「彰化市×日本友好城市物產交流展」，展出來自日本津山市、小松市、玖珠町、余市町及森町等地的特色商品與文創好物，讓民眾免出國即可體驗濃厚日式風情。此外，中友百貨也攜手QB HOUSE舉辦「公益剪髮」活動，提供日式快剪服務，所得將全數捐贈予切膚之愛基金會，讓每一刀剪下都傳遞一份溫暖。市集匯聚28家生活風格攤位，涵蓋文創手作、特色甜點、友善農產與健康用品等，讓民眾在悠閒逛市集之餘，也能挑選療癒又實用的生活好物。活動當日於市集消費滿額，還可參加動漫福袋抽獎，內含動漫授權商品與精美好禮，兩款限量贈品等您帶回家！中友百貨店長陳俊華表示，彰化市民引頸期盼的中友百貨彰化店，目前建築工程持續進行中，並積極展開招商作業，未來將為彰化帶來更優質的生活與購物體驗。陳俊華說，此次與彰化市公所共同舉辦『中友獻愛in彰化 生活市集』，不僅是生活風格的實踐，更展現對弱勢的關懷，同時串聯在地與國際的友誼。誠摯邀請民眾攜家帶眷，前來成功公園共度一個充滿歡笑與溫暖的秋日午後。