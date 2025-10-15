我是廣告 請繼續往下閱讀

志工呼籲本週末別去光復！理由曝光一堆人乖乖退票

▲花蓮縣光復鄉受馬太鞍溪堰塞湖潰壩影響，災區還在清理環境中。（圖／翻攝胡仁順-花蓮縣議員臉書）

▲本週末前降雨比較零星，週末受到東北季風和颱風影響，北部、東部雨勢非常明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

天氣不穩定避免進災區！台鐵公布應對方式

▲關島附近的低壓系統正逐步發展，預估週末（10/18至10/19）可能生成颱風「風神」，路徑往西靠近台灣。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

花蓮縣光復鄉受到馬太鞍溪堰塞湖潰壩災情影響，市區內民宅通通都被淤泥覆蓋，這幾週一直有熱心台灣人化身「鏟子超人」，衝到災區幫忙在地人恢復家園。不過，有志工呼籲本週末別衝光復，因為後續天氣預報指出，東部會有強降雨發生，直言「真的危險」，不要再讓自己暴露在危險裡。一名長期參與清淤的志工在 Threads 發文表示，知道大家都想幫忙，假日都到光復鄉協助清淤，但「這週末各位志工暫時先離開光復好嗎？」報補稱，近期天氣不穩定，未來一週可能出現豪雨，呼籲志工夥伴這週末先離開光復，「如果下雨也不好清淤泥，還有一定的風險在，所以不建議前往。」志工補充，自己原本週末打算「四刷」光復，但看到天氣預報後決定先緩一緩，已經把火車票退掉了。「我們只是志工，請不要再讓自己暴露在危險裡。還記得我在佛祖街拿著大聲公，趕大家中午去休息，這次我真心希望各位志工們不要在現場。辛苦各位愛台灣的鏟子超人們，請好好休息，平安最重要！性命要顧，才能一起做更多的事情！」對此，不少人乖乖也響應退票，「本來預計這週五要再去光復，只好先退票了」、「本來已買好車票的說，等等就去退，在光復的大家一定要平安」、「撤離居民已經很難了，還要加上志工，太過混亂」、「希望在光復的每一個人，都能以自身安全為最優先，保護自己也保護他人」。針對本週末天氣，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（15）日也提醒，菲律賓東方海面的熱帶擾動持續增強，預估近日將生成「風神」颱風，無論颱風路徑如何，基隆北海岸、宜蘭、花蓮都將出現強降雨，呼籲做好防災準備。中央氣象署也提到，週五東半部及基隆北海岸雨勢明顯，西半部則須留意高溫。至週日，東北季風與熱帶系統外圍環流影響下，北部、東半部及恆春半島將出現局部大雨甚至豪雨。花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀洪災，為方便「鏟子超人」與救災團隊進入光復鄉支援，台鐵公司開放站票進出。台鐵今（15）日宣布，延長光復站「站票管制」措施至10月26日；並因應接下來可能生成的風神颱風，將在警報發布前24小時加強宣導，呼籲志工與旅客暫時避免進入光復災區。台鐵東區營運處副處長楊舜安補充，目前志工人潮雖已減少，但仍超過光復站承載量，原預定結束的「站票」措施將延長至10月26日，以確保站內秩序與安全。他指出，光復地區災後交通尚未完全恢復，台鐵將持續透過官網與車站廣播提醒民眾，颱風期間應避免前往災區，並提前規畫行程。楊舜安提到，後續若發布颱風警報，台鐵將於官網及光復站加強宣導，並視情況疏導旅客離開。若出現淹水狀況，旅客可依指示前往車站2樓員工休息區進行垂直避難。