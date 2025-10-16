我是廣告 請繼續往下閱讀

海岸土地分屬複雜 行政程序走起來「卡卡」

▲莊閔傑（圖右）受訪表示，海洋能一開始的選址決定所有案件成敗，坦言許多案場都受到場址，直言就算海洋能躉購費率開到每度20元，「第一關就動不了，那後面都不用跑了！」（圖／取自台灣海洋能發展協會網站）

海洋能躉購費率7.32元「勉強可行」 業者籲分級規劃

「每度7.32元從2022年到現在已經3年，都沒有一個業者有申請，就表示沒有被鼓勵到，卡住原因還是前面講的場址問題」，

以科國際8月拿下港務公司標案，有望成為台灣海洋能示範案場。台灣海洋能發展協會理事長、富連海能源科技公司經理莊閔傑受訪表示，海洋能一開始的選址決定所有案件成敗，坦言許多案場都受到場址，直言就算海洋能躉購費率開到每度20元，「第一關就動不了，那後面都不用跑了！」以科國際董事長黃齊元去年召開記者會表示，他們在全台灣尋覓83個設置地點進行評估，但也坦言土地取得相對困難。以科國際原訂今年商轉，但按照目前簽約進度，保守估計至少要等到2026年。「海洋能發展最大的問題就是在於場址怎麼取得」，莊閔傑感嘆，當場址確定下來，才可能確定後續再生能源程序，所以能不能商轉並非取決於業者，而是主管單位。他進一步說明，台灣海岸管理權責相當複雜，如一般性海堤跟事業性海堤，管理單位可能就是水利署、漁業署或港務公司，海岸地則是國有財產署或是地方政府負責。他自己就遇過，地方政府或土地機關不知道怎麼處理，就跟能源署來來回回，花上很多時間。他以目前發展最快的波浪能為例，可以分成岸邊、海上等不同發電類型，在岸上就涉及土地法規又不盡相同，譬如涉及到使用分區，那就必須要提出使用分區變更或事業用途申請；海上則又有一套不同規範，還有上岸併網點的評估。此外，《開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定》規定「第三型再生能源」（裝置容量未達2000KW 的自用發電設備）免實施環評，但部分土地或海域如果有涉及環境敏感地區，就需要業者自行向每個涉及的單位去申請同意許可，或是選址須經過環評，也可能因為該事業單位需要新增開發使用項目，影響到單位意願，增加困難度。即便主管單位有意願讓業者設置海洋能設施，但如果他們想到要跑土地變更、事業用途，環境影響評估等行政程序，很多單位可能就嫌麻煩，決定先拒絕再說。另外，莊閔傑直言，以科國際與港務公司在蘇澳港最大難處在於該案採5年標租，對比於光電及離岸風電案場動輒10年、20年的時間，可運用時間相當短，不僅進一步推升業者回本壓力，如何說服銀行融資也有相當難處。除了土地取得，能源署從2022年規劃海洋能躉購費率為每度7.32元，目前為再生能源躉購費率最高的項目。但在業者眼裡，是否真的有足夠誘因，仍有待商榷。莊閔傑分析，以目前環境來講還不夠有誘因，必須要開發到裝置容量1MW的海洋能才算是夠；如果在這以下，那麼就很難開發。因此，他不斷呼籲能源署，海洋能不應該是7.32元一口價，而必須要比照其他再生能源分級分層，讓躉購費率可以更加細緻化，讓小規模案場可以有更高費率，將會讓業者更有開發意願。莊閔傑總結，強調就算躉購費率訂在每度20元，場址申請不到，都沒有幫助。他表示，能源署現在設立海洋能單一窗口當然有幫助，但是許多事情涉及到跨部會，如果政府不用行政院的高度來協調，當政府機關都不熟悉海洋能，那當然就會拖慢發展速度。其次，他也希望政府可在各種行政程序上更簡化，讓管理單位更有意願釋出土地，讓業者更有可能找到設置海洋能的地點。