LOL 世界賽瑞士制 GEN vs PSG 選手陣容

▲韓國LCK第一種子GEN展現王者風範，都沒有給PSG任何反擊機會。（圖／LOL Esports Flickr）

▲比賽3分鐘Azhi藍寶將Kiin安比薩燒到殘血，Karsa菲艾趕到支援，順利讓PSG收下首殺。（YT@LOL Esports）

▲20分鐘GEN在下路嘗試開亞塔坎，PSG靠近防守，不過Karsa偷到了亞塔砍。（圖／LOL Esports Flickr）

▲PSG從20分鐘之後就無力反擊GEN。（圖／LOL Esports Flickr）

2025《英雄聯盟》LOL世界賽瑞士輪賽制今（15）日火熱開打，最後壓軸場次由韓國LCK第一種子GEN對決LCP賽區第三種子PSG，雖然PSG前期靠著中野老搭檔 Karsa 與 Maple 多次打出亮眼配合，成功取得首殺與首條小龍，不過中期節奏被GEN穩住後，後續都無力回擊，吞下首場失利落入0-1組別，成為今日LCP賽區唯一未能取勝的隊伍。本場比賽3分鐘Azhi藍寶將Kiin安比薩燒到殘血，Karsa菲艾趕到支援，順利讓PSG收下首殺。隨後PSG也拿到第一條小龍，但在6分鐘爭奪河蟹時，PSG的斯溫、藍寶遭到GEN擊殺，此時GEN將經濟領先拉回到1千元，並在8分鐘也輕鬆收下虛空幼蟲。9分鐘Maple斯溫與Karsa菲艾在中路擊殺Chovy的加里歐，但是PSG的AD希維爾Betty吃兵、經濟都大幅落後，導致GEN輕鬆將上路推掉，拿到首塔經濟。11分鐘GEN拿到第二條龍，不過13分鐘Maple與Karsa這對中野老搭檔又在下路發力，擊殺GEN上路Kiin。15分鐘雙方在上路河道爆發團戰，PSG蹲點成功，但仍打成輔助人頭對換。20分鐘GEN在下路嘗試開亞塔坎，PSG靠近防守，不過Karsa偷到了亞塔砍，團戰則由GEN勝出團滅PSG，打出2換5。23分鐘PSG又在自家紅區蹲到輔助布朗姆Duro，但卻被GEN倒打一波，後續成員陸續送出人頭，此時經濟差距來到8千8百元，AD位經濟差距更是高達4千4百元。後續PSG已經無力反擊GEN，自家主堡水晶在27分鐘被GEN打破，PSG落入0-1組別，成為今天唯一敗北的LCP賽區隊伍。本場輸出最高的是GEN的AD Ruler，用路西恩打出3萬1千輸出，表現完全壓過Betty。