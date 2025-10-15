韓國一名大學生被誘騙至柬埔寨詐騙園區工作，在當地遭到虐殺，引起韓國社會震驚。對此，韓國外交部今（15）日表示，自16日凌晨0時起，將對柬埔寨3地區發布第4級「禁止旅行」旅遊警報，並把柬埔寨其他地區的旅遊警示同步上調。警報發布後若仍有民眾前往或在當地停留，可依法予以處罰。
根據《韓聯社》報導，柬埔寨波哥山（Bokor）、巴維（Bavet）、巴比（Poipet）3地被韓國外交部列為「禁止旅行」區，波哥山是韓國大學生虐殺後遭人發現身亡的地點，而巴維和巴比則是犯罪組織密集活動的區域。
另外，施亞努（Sihanoukville）則被列為3級警示，韓國外交部建議在當地的國民儘速離開。柬埔寨其他原本處於旅遊警示2.5級的地區將繼續維持現行等級，除此之外的柬埔寨全境則都被列為2級旅遊警示，建議避免旅遊。
韓國外交部警告，若有人在第4級「禁止旅行」旅遊警報發布後仍前往或在當地停留，將依《護照法》等相關規定予以處罰。
韓人頻頻在柬埔寨失聯身亡 今日柬越邊境又發現一位女屍
韓國大學生在柬埔寨遭到虐殺，讓韓國社會高度關注柬埔寨詐騙園區議題，韓國外交部官員表示，從今年1月至8月期間，共有330名韓國人在入境柬埔寨後，被通報失聯或被非法拘禁。截至8月為止，約有80人的安危尚未獲得確認。
今日又有一位30多歲韓國女性被發現死在越南與柬埔寨邊境，死者遺體已在家屬和韓國外交人員的見證下解剖並火化，初步沒有發現暴力或他殺的痕跡，但有從柬埔寨詐騙園區脫逃的韓國人供稱，該女子長期被關押在當地一家飯店裡，目前警方正在調查這項說法是否屬實，並釐清女子的死是否與詐騙犯罪有關。
我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，施亞努（Sihanoukville）則被列為3級警示，韓國外交部建議在當地的國民儘速離開。柬埔寨其他原本處於旅遊警示2.5級的地區將繼續維持現行等級，除此之外的柬埔寨全境則都被列為2級旅遊警示，建議避免旅遊。
韓人頻頻在柬埔寨失聯身亡 今日柬越邊境又發現一位女屍
韓國大學生在柬埔寨遭到虐殺，讓韓國社會高度關注柬埔寨詐騙園區議題，韓國外交部官員表示，從今年1月至8月期間，共有330名韓國人在入境柬埔寨後，被通報失聯或被非法拘禁。截至8月為止，約有80人的安危尚未獲得確認。
今日又有一位30多歲韓國女性被發現死在越南與柬埔寨邊境，死者遺體已在家屬和韓國外交人員的見證下解剖並火化，初步沒有發現暴力或他殺的痕跡，但有從柬埔寨詐騙園區脫逃的韓國人供稱，該女子長期被關押在當地一家飯店裡，目前警方正在調查這項說法是否屬實，並釐清女子的死是否與詐騙犯罪有關。