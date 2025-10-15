我是廣告 請繼續往下閱讀

中華男子足球代表隊昨（14）日晚間於亞洲盃資格賽對泰國的比賽，引發社會對國家隊後勤及行政支援的關切，運動部於今（15）日上午要求中華民國足球協會秘書長趙士強立即來部說明，也已與總教練黃哲明及隊長陳柏良聯繫上，針對外界質疑事項進行說明與討論。後續運動部發出三點聲明，要求足協必須做。運動部指出，經與教練及球員了解，主要問題集中於後勤支援及行政溝通未臻完善，導致訓練與比賽準備受影響。同時，也反映出協會內部人事與技術管理機制不夠明確，如技術總監未能發揮應有的協調與專業指導功能，形成現場指揮與行政支援間的落差。針對上述情形，運動部已要求足協：一、 三日內提出完整檢討與改善報告，內容須涵蓋組訓決策流程、行政支援、場地與住宿安排及人事職能分工。二、 檢討技術總監制度運作及職權定位，確保技術與行政決策清晰可行。三、 強化與教練團及球員的垂直溝通機制，避免行政作業干擾訓練與比賽準備。運動部強調，本案處理不僅在釐清責任，更在於確保制度與人員配置能真正支持運動員。運動部將持續追蹤協會改善進度，必要時啟動進一步的輔導與審查機制，確保問題具體落實改善。運動部再次感謝中華男足全體教練與球員的努力，並呼籲協會務必以務實態度面對問題，重建內部信任與社會信心。