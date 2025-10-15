2025《英雄聯盟》LOL世界賽瑞士制淘汰賽首日戰果揭曉，賽後進行第二輪抽籤，不過LCP賽區戰隊籤運極差，明（16）日CFO打衛冕冠軍T1、PSG對決HLE，越南兄弟TSW要打韓國第三種子KT，可以說抽完籤之後，LCP粉絲們心都涼了一半，不過還好第二天賽事還都是BO1，弱旅也有機會掀翻王者！《NOWNEWS》本文整理英雄聯盟S15世界賽瑞士制賽程、抽籤結果、各隊戰績、賽制。
2025《英雄聯盟》LOL世界賽瑞士制第二日賽程
🟡10/16（台灣時間10/16下午）
1-0
14:00 KT打TWS
16:00 TES 打100T
17:00 CFO打T1
18:00 GEN打AL
0-1
13:00 FLY打VKS
15:00 MOKI打G2
19:00 BLG打FNC
20:00 PSG打HLE
2025《英雄聯盟》LOL世界賽瑞士制最新戰績（截止10/15）
🟡LCP 賽區（港澳台／東南亞／日本／大洋洲）
📍CFO：1勝0敗
📍TSW：1勝0敗
📍PSG：0勝1敗
🟡LCK 賽區（韓國）
📍GEN：1勝0敗
📍HLE：0勝1敗
📍KT：1勝0敗
📍T1：1勝0敗
🟡LPL 賽區（中國）
📍BLG：0勝1敗
📍AL：1勝0敗
📍TES：1勝0敗
🟡LEC 賽區（歐洲、獨立國協／土耳其）
📍G2：0勝1敗
📍MKOI：0勝1敗
📍FNC：0勝1敗
🟡LTA 賽區（北美洲）
📍FLY：0勝1敗
📍VKS：0勝1敗
📍100T：1勝0敗
2025《英雄聯盟》LOL世界賽瑞士制賽制
📌瑞士制
◾參賽戰隊：5大賽區前3種子戰隊，以及入圍賽獲勝戰隊，共計16支戰隊。
◾賽制：「瑞士制」在2023「LOL世界賽」被正式引進，對收視、比賽內容的效果有很大的正面回饋，因此延續使用。瑞士制中，16支戰隊將被編制為 Pool 1至 Pool 3，瑞士制共有5輪，首輪 Poo1 只能與 Pool 3對戰、Pool 2只能和 Pool 2相互對戰，且同賽區要迴避。
第二輪開始後「同戰積戰隊互打，先前交手過不再對戰」，並以抽籤決定對手；瑞士制只要拿下3勝就晉級、吞下3敗則淘汰，「決定晉級與否的賽事，將以BO3模式，其餘皆為BO1」，共計8隊可以晉級。
2025《英雄聯盟》LOL世界賽直播
📌官方頻道
◾中文：Twitch
◾中文：Youtube
◾英文：Twitch
◾英文：Youtube
📌實況主Co-Stream（共同直播）
◾ZOD
◾NL
◾超負荷
◾MMD
◾世誠RB
