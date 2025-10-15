我是廣告 請繼續往下閱讀

日前行政院編列強化韌性特別預算，國防部的預算達1132億餘元，用於軍事建設、裝備更新與整體防衛能量提升。不過，部分細項編列金額引發爭議，國防部聯戰中心採購長官座椅，一張椅子要價5萬元、長效保存瓶裝水每瓶更要價120元，立法院長韓國瑜今天下午召集黨團協商討論3.5小時，國防部最終同意飲用水部分刪除4億，座椅則刪除4770萬元。先前國民黨立委馬文君質疑，聯合作戰中心編列5萬元購置長官座椅，兵棋室更新設備預算3045萬元，會議桌椅就佔了250萬元，還編列了8億元預算購買500cc特規瓶裝水，是現行採購價的十多倍，顯得不合常理。朝野協商過程中，馬文君對大部分預算案，並未提出異議，都同意維持原預算，但是針對爭議項目，在野黨立場堅定，要求要刪除經費，最後達成協議，國防部自行刪減4.4億元，以回應外界疑慮，保留部分預算交由週五院會處理。