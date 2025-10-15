我是廣告 請繼續往下閱讀

蘋果無預警發表M5晶片！效能進化一次看

▲全新 14 吋 MacBook Pro 搭載 M5 晶片，擁有極速 AI 效能、更快的儲存速度。（圖／Apple官網）

▲蘋果公司今（15）日突襲宣布全新M5晶片，這款晶片採用新一代 GPU 架構，M5晶片內的每個運算區塊皆針對 AI 最佳化。（圖／Apple官網）

M5晶片記憶體升級！適應AI浪潮環境

▲蘋果指出，M5 晶片10 核心 GPU 中的每個核心皆配備專屬的神經網路加速器，提供比 M4 高出 4 倍的峰值 GPU 運算效能，以及在AI 表現中比 M1 高出 6 倍的峰值 GPU 運算效能。（圖／Apple官網）

▲搭載M5晶片的iPad Pro，11吋售價32,900 起、13吋售價43,900 起。（圖／Apple官網）

蘋果公司今（15）日正式宣布推出全新 M5 晶片，並將率先用於14 吋 MacBook Pro、iPad Pro 與 Apple Vision Pro 等3種裝置上，其中，，蘋果也公布了M5晶片效能升級的真實數據，尤其以GPU效能提升4倍最為亮眼！蘋果公司今（15）日突襲宣布全新M5晶片，這款晶片採用新一代 GPU 架構，M5晶片內的每個運算區塊皆針對 AI 最佳化，首先是10 核心 GPU 中的每個核心皆配備專屬的神經網路加速器，提供比 M4 高出 4 倍的峰值 GPU 運算效能，以及在AI 表現中比 M1 高出 6 倍的峰值 GPU 運算效能。未來 M5將會率先應用在MacBook Pro、iPad Pro 與 Apple Vision Pro 3種裝置，讓全新 14 吋 MacBook Pro 和 iPad Pro 將受惠於處理速度大幅提升的 AI 驅動工作流，例如在《Draw Things》等 app 中運行擴散模型，或在本機使用 webAI 等平台運行大型語言模型。Apple 硬體技術資深副總裁 Johny Srouji 表示：「M5 讓 Apple 晶片的 AI 效能邁出重大一步。隨著在 GPU 中引進神經網路加速器，M5 能大幅改善 AI 工作流程。結合圖形處理效能的大幅提升、世界上最快的 CPU 核心、更快的神經引擎以及更高的統一記憶體頻寬，M5 為 MacBook Pro、iPad Pro 和 Apple Vision Pro 帶來了更強大的性能和效能。」蘋果指出，M5 晶片提供 153GB/s 的統一記憶體頻寬，比 M4 高出將近 30%，比 M1 提升超過 2 倍。統一記憶體架構能讓整個晶片存取大型的單一記憶體池，讓 MacBook Pro、iPad Pro，以及 Apple Vision Pro 能在裝置上運行大型 AI 模型。這項功能同時提升 CPU、GPU 以及神經網路引擎的運行速度，在 app 內提供更高效的多執行緒效能，在創意類 app 和遊戲中更高速的圖形處理能力，以及在 GPU 的神經網路加速器或神經網路引擎中運行模型時，提供更快速的 AI 效能。另外，M5 擁有 32GB 記憶體容量，協助使用者順暢無阻地同時執行《Adobe Photoshop》和《Final Cut Pro》等運算需求繁重的創意工具套組，同時在背景上傳大型檔案到雲端。