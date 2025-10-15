美中貿易戰近來局勢升溫，讓不少投資人感到憂慮，不過華爾街15日開盤後表現強勁，在大型銀行財報表現亮眼優於預期的帶動下，美股各主要指數齊聲上漲，一掃貿易戰陰霾，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲352.75點或0.76％、標普500指數上漲72.82點或1.10％、那斯達克指數上漲300.069點或1.33％、費城半導體指數上漲174.10點或2.65％。
根據《CNBC》報導，美國銀行公布第3季獲利和營收，表現均優於市場預期，股價在早盤上漲4％；摩根士丹利同樣公布亮眼財報，推動其股價在早盤上漲6％。再加上此前高盛、富國銀行等金融機構一系列優於預期的財報，讓投資人情緒趨向樂觀，帶動股市上漲，台積電ADR股價在早盤也上漲了約2.5％。
不過，分析師霍根（Art Hogan）認為，只要美中貿易戰的不確定性持續籠罩，股市依然存在橫盤整理的可能，另外，美國政府持續關門也是市場面臨的另一個阻力。隨著不確定感的持續時間越長，企業優異的財報表現未必能夠不斷提振投資人信心。
美國財政部長貝森特15日參加《CNBC》主辦的「投資美國論壇」（Invest in America）時表示，「我們不會因為股市下跌就忙著進行談判，也不會因此而迴避對北京採取強硬措施」，貝森特強調「我們正在做的事情對美國經濟最有利」。不過，貝森特也補充說，將繼續與中國進行談判。
貝森特還透露，川普政府準備為各行各業設定「價格下限」，以對抗中國的市場操縱行為。貝森特表示，中國利用其在稀土精煉和加工領域的全球主導地位，大幅降低價格，迫使稀土產業的外國競爭對手破產，「當你面對像中國這樣的非市場經濟時，你就必須實施產業政策」，因此川普政府將設定各行業價格下限，以確保類似情況不再發生，「我們必須自給自足，或者說我們必須與盟友保持充足的供應」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，分析師霍根（Art Hogan）認為，只要美中貿易戰的不確定性持續籠罩，股市依然存在橫盤整理的可能，另外，美國政府持續關門也是市場面臨的另一個阻力。隨著不確定感的持續時間越長，企業優異的財報表現未必能夠不斷提振投資人信心。
美國財政部長貝森特15日參加《CNBC》主辦的「投資美國論壇」（Invest in America）時表示，「我們不會因為股市下跌就忙著進行談判，也不會因此而迴避對北京採取強硬措施」，貝森特強調「我們正在做的事情對美國經濟最有利」。不過，貝森特也補充說，將繼續與中國進行談判。
貝森特還透露，川普政府準備為各行各業設定「價格下限」，以對抗中國的市場操縱行為。貝森特表示，中國利用其在稀土精煉和加工領域的全球主導地位，大幅降低價格，迫使稀土產業的外國競爭對手破產，「當你面對像中國這樣的非市場經濟時，你就必須實施產業政策」，因此川普政府將設定各行業價格下限，以確保類似情況不再發生，「我們必須自給自足，或者說我們必須與盟友保持充足的供應」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。